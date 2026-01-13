Suniel Shetty Video: फूट-फूटकर रोए सुनील शेट्टी, ‘बॉर्डर 2’ में एक इच्छा रह गई अधूरी, बोले- काश मैं…

मंच पर जब सुनील शेट्टी ने अपनी पुरानी फिल्म 'बॉर्डर' का मशहूर 'शक्ति मां' वाला डायलॉग दोहराया, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस मौके पर उन्होंने फिल्म की मेकर निधि दत्ता की भी जमकर तारीफ की। सुनील ने कहा, "निधि मेरी छोटी बेटी की तरह है। उसने इतनी बड़ी फिल्म को लिखा, उसे बनाया और उसमें अहान को मौका दिया, यह कोई छोटी बात नहीं है।" वहीं आगे सुनील शेट्टी ने कहा की काश में भी फिल्म का हिस्सा होता, अगर मैं मरता नहीं तो।