घर कब आओगे…, के बाद रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ‘Ishq Da Chehra’ गाना, फैंस कर रहे हैं कमेंट्स

कुछ देर पहले ही ‘बॉर्डर 2’ का दूसरा गाना ‘इश्क दा चेहरा’ रिलीज हुआ है जो एक सोलफुल रोमांटिक मेलोडी है, जिसमें एक सिपाही के खुशी और गम की झलक एक साथ देखने को मिल रही है। यह गाना फिल्म के अलग-अलग किरदारों की लव स्टोरीज को दिखाता है। गाना सनी देओल-मोना सिंह, वरुण धवन-मेधा राणा, दिलजीत दोसांझ-सोनम बाजवा, अहान शेट्टी-अन्या सिंह पर फिल्माया गया है। इस गाने के बोल कौसर मुनीर ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक सचेत परंपरा ने दिया है। गाने को दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन और सचेत टंडन ने अपनी आवाज दी है।