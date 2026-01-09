घर कब आओगे…, के बाद रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ‘Ishq Da Chehra’ गाना, फैंस कर रहे हैं कमेंट्स

'बॉर्डर 2' का नया गाना 'इश्क दा चेहरा'। (फोटो सोर्स: iamsunnydeol)
Ishq Da Chehra: जनवरी को ‘बॉर्डर 2’ के पहले गाने ‘घर कब आओगे’ का भव्य लॉन्च हुआ था, जिसमें सोनू निगम ने लाइव परफॉर्म किया और फिल्म की कास्ट ने सैनिकों के बीच डांस भी किया था। ‘घर कब आओगे’ को मनोज मुंतशिर ने लिखा है, मिथुन ने इसका म्यूजिक तैयार किया है और सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने इसे गाया है। अब ‘बॉर्डर 2’ के मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना रिलीज किया है।
कुछ देर पहले ही ‘बॉर्डर 2’ का दूसरा गाना ‘इश्क दा चेहरा’ रिलीज हुआ है जो एक सोलफुल रोमांटिक मेलोडी है, जिसमें एक सिपाही के खुशी और गम की झलक एक साथ देखने को मिल रही है। यह गाना फिल्म के अलग-अलग किरदारों की लव स्टोरीज को दिखाता है। गाना सनी देओल-मोना सिंह, वरुण धवन-मेधा राणा, दिलजीत दोसांझ-सोनम बाजवा, अहान शेट्टी-अन्या सिंह पर फिल्माया गया है। इस गाने के बोल कौसर मुनीर ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक सचेत परंपरा ने दिया है। गाने को दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन और सचेत टंडन ने अपनी आवाज दी है।
जैसे ही यह गाना रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई फैंस को गाना बेहद पसंद आ रहा है। कुछ ने इसे इमोशनल बताया, तो कुछ ने इसे दिल को छू जाने वाला कहा। वहीं, एक यूजर ने लिखा, 'मैं तो 23 जनवरी का वेट कर रहा हूं।'
फिल्म का पहला गाना ‘घर कब आओगे’, 1997 में रिलीज हुई 'बॉर्डर' के आइकॉनिक गाने ‘संदेशे आते हैं’ का नया वर्जन है। इस गाने पर दर्शकों के मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं कुछ लोगों को ओरिजिनल वर्जन ही ज्यादा पसंद आया। वहीं, वरुण धवन को क्रिटिसाइज भी किया गया जिसका उन्होंने सोशल मीडिया जवाब बड़े ही सटीक अंदाज में जवाब दिया।
'बॉर्डर' 1997 में रिलीज हुई थी जिसकी कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित थी। वहीं, 'बॉर्डर 2' पुरानी बॉर्डर की सिक्वेल से ज्यादा 1971 की इस जंग पर बेस्ड कहानी कही जा सकती है। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग