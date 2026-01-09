9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

घर कब आओगे…, के बाद रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ‘Ishq Da Chehra’ गाना, फैंस कर रहे हैं कमेंट्स

Ishq Da Chehra: ‘बॉर्डर 2’ के पहले गाने ‘घर कब आओगे’ के लॉन्च के बाद अब मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना रिलीज किया है यह गाना एक सोलफुल और इमोशनल गाना है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

image

सुमित शर्मा

Jan 09, 2026

Border 2 New Song

'बॉर्डर 2' का नया गाना 'इश्क दा चेहरा'। (फोटो सोर्स: iamsunnydeol)

Ishq Da Chehra: जनवरी को ‘बॉर्डर 2’ के पहले गाने ‘घर कब आओगे’ का भव्य लॉन्च हुआ था, जिसमें सोनू निगम ने लाइव परफॉर्म किया और फिल्म की कास्ट ने सैनिकों के बीच डांस भी किया था। ‘घर कब आओगे’ को मनोज मुंतशिर ने लिखा है, मिथुन ने इसका म्यूजिक तैयार किया है और सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने इसे गाया है। अब ‘बॉर्डर 2’ के मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना रिलीज किया है।

दूसरे गाने के बारे में

कुछ देर पहले ही ‘बॉर्डर 2’ का दूसरा गाना ‘इश्क दा चेहरा’ रिलीज हुआ है जो एक सोलफुल रोमांटिक मेलोडी है, जिसमें एक सिपाही के खुशी और गम की झलक एक साथ देखने को मिल रही है। यह गाना फिल्म के अलग-अलग किरदारों की लव स्टोरीज को दिखाता है। गाना सनी देओल-मोना सिंह, वरुण धवन-मेधा राणा, दिलजीत दोसांझ-सोनम बाजवा, अहान शेट्टी-अन्या सिंह पर फिल्माया गया है। इस गाने के बोल कौसर मुनीर ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक सचेत परंपरा ने दिया है। गाने को दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन और सचेत टंडन ने अपनी आवाज दी है।

गाने पर रिएक्शंस

जैसे ही यह गाना रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई फैंस को गाना बेहद पसंद आ रहा है। कुछ ने इसे इमोशनल बताया, तो कुछ ने इसे दिल को छू जाने वाला कहा। वहीं, एक यूजर ने लिखा, 'मैं तो 23 जनवरी का वेट कर रहा हूं।'

‘घर कब आओगे’ पर रिएक्शंस

फिल्म का पहला गाना ‘घर कब आओगे’, 1997 में रिलीज हुई 'बॉर्डर' के आइकॉनिक गाने ‘संदेशे आते हैं’ का नया वर्जन है। इस गाने पर दर्शकों के मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं कुछ लोगों को ओरिजिनल वर्जन ही ज्यादा पसंद आया। वहीं, वरुण धवन को क्रिटिसाइज भी किया गया जिसका उन्होंने सोशल मीडिया जवाब बड़े ही सटीक अंदाज में जवाब दिया।

'बॉर्डर 2' पुरानी 1997 की 'बॉर्डर' का सीक्वल है

'बॉर्डर' 1997 में रिलीज हुई थी जिसकी कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित थी। वहीं, 'बॉर्डर 2' पुरानी बॉर्डर की सिक्वेल से ज्यादा 1971 की इस जंग पर बेस्ड कहानी कही जा सकती है। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

क्या धुरंधर को टक्कर दें पाएगी The Raja Saab, इस हॉरर-कॉमेडी को लेकर जानें जनता का फैसला
बॉलीवुड
The Raja Saab

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Jan 2026 04:58 pm

Published on:

09 Jan 2026 04:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / घर कब आओगे…, के बाद रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ‘Ishq Da Chehra’ गाना, फैंस कर रहे हैं कमेंट्स

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप

The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड

‘मेरा बाप अमिताभ बच्चन है…’ The Raja Saab के ऑफर पर एक्ट्रेस ने जब प्रोड्यूसर को दिया जवाब, मची सनसनी

The Raja Saab
बॉलीवुड

उन्हें छूने, गले लगाने, अपनी ओर खींचने… जब खुद से छोटी लड़की को देख कंट्रोल खो बैठे थे शत्रुघ्न सिन्हा

Shatrughan Sinha lost control when he saw poonam in train he touch her hug her and pull her
बॉलीवुड

डायरेक्टर्स बेकार लगने लगे…Toxic के टीजर से हैरान हुआ यह बोल्ड और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कही ये बात

डायरेक्टर्स बेकार लगने लगे...Toxic के टीजर से हैरान हुआ यह बोल्ड और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कही यह बात
बॉलीवुड

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.