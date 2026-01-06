‘बॉर्डर 2’ के गाने पर बुरी तरह ट्रोल हुए वरुण धवन, फजीहत के बाद एक्टर का पोस्ट आया सामने

Varun Dhawan Trolling Reaction: ‘बॉर्डर 2’ के गाने ‘घर कब आओगे’ के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। गाने में वरुण धवन के एक्सप्रेशन्स और उनके अनसीरियस लुक को लेकर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लगातार बढ़ती आलोचनाओं के बीच अब वरुण ने खुद चुप्पी तोड़ते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। गाने को लेकर फैली नाराजगी, फैंस की प्रतिक्रियाएं और वरुण के जवाब ने इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है।