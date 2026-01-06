6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ के गाने पर बुरी तरह ट्रोल हुए वरुण धवन, फजीहत के बाद एक्टर का पोस्ट आया सामने

Varun Dhawan Trolling: वरुण धवन ‘बॉर्डर 2’ के गाने 'घर कब आओगे' में अनसीरियस दिखने पर ट्रोल हुए, अब फजीहत के बाद उनका पोस्ट सामने आया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 06, 2026

Varun Dhawan Trolling Post

वरुण धवन। गाने 'घर कब आओगे' का एक सीन (इमेज सोर्स: एक्टर X पोस्ट स्क्रीनशॉट)

Varun Dhawan Trolling Reaction:बॉर्डर 2’ के गाने ‘घर कब आओगे’ के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। गाने में वरुण धवन के एक्सप्रेशन्स और उनके अनसीरियस लुक को लेकर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लगातार बढ़ती आलोचनाओं के बीच अब वरुण ने खुद चुप्पी तोड़ते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। गाने को लेकर फैली नाराजगी, फैंस की प्रतिक्रियाएं और वरुण के जवाब ने इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है।

वरुण धवन ने किया पोस्ट

मंगलवार को वरुण धवन ने ‘X’ (ट्विटर) पर ने अपने फैंस से बातचीत की। एक फैन ने लिखा कि उन्हें वरुण के सीरियस रोल बहुत पसंद हैं और वह ‘बॉर्डर 2’ देखने के लिए उत्साहित हैं। इस पर वरुण ने जवाब दिया और कहा कि सीरियस रोल्स सीरियस लोग। ऐसे में नेटिजेंस अब इस बयान को ट्रोल का जवाब मान रहे हैं।

इसी दौरान वरुण ने ‘बॉर्डर 2’ के बारे में कई बातें भी बताईं। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह फिल्म क्यों साइन की। वरुण ने लिखा, “लड़ाई कभी अकेले नहीं जीती जाती। इसके लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ काम करना होता है। बॉर्डर 2 में तीनों फोर्सेज हैं… और साथ ही सनी देओल जैसे वन मैन आर्मी भी।”

उन्होंने शूटिंग के दौरान लगी चोट का भी जिक्र किया। वरुण ने बताया, “फिल्म के लिए काफी तैयारी करनी पड़ी। बसंतर की लड़ाई वाले सीक्वेंस के दौरान मेरी टेल बोन में चोट लग गई थी। मैंने इसके लिए बबीना में असली सैनिकों के साथ 40 दिनों तक शूटिंग की।”

23 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म

‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म रिपब्लिक डे वीकेंड पर आ रही है, इसलिए दर्शकों में इसे लेकर काफी उत्साह है। आखिरकार, पहली बॉर्डर फिल्म आज भी एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है।

बता दें पहली फिल्म जहां जेपी दत्ता ने बनाई थी, वहीं ‘बॉर्डर 2’ का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं, जो अक्षय कुमार की हिट फिल्म केसरी भी डायरेक्ट कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बॉर्डर 2 क्रिटिक्स और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या नहीं।

ये भी पढ़ें

कुछ लोग रिश्तों में चुप्पी साधकर… संजय दत्त की बेटी त्रिशाला का ‘क्रिप्टिक’ पोस्ट आया सामने
बॉलीवुड
Trishala Dutt Cryptic Post Viral

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

06 Jan 2026 09:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बॉर्डर 2’ के गाने पर बुरी तरह ट्रोल हुए वरुण धवन, फजीहत के बाद एक्टर का पोस्ट आया सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रिकॉर्डतोड़ सफलता के बावजूद… ‘धुरंधर’ के निर्देशक ने नहीं किया ये काम; फिल्म सुपरहिट मतलब डायरेक्टर की पार्टी शुरू!

Indian Film Industry Culture
बॉलीवुड

मेरा सरनेम नंदा है, सबसे पहले मैं अपने पिता का बेटा हूं… अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने कही दी ये बात

Agastya Nanda
बॉलीवुड

सिपाहियों के साथ की थी ट्रेनिंग, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर वरुण धवन का बड़ा खुलासा

Varun Dhawan in Border 2
बॉलीवुड

11 साल बाद रणबीर कपूर के साथ… दीपिका पादुकोण के इशारे ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Ranbir Kapoor-Deepika Padukone
बॉलीवुड

कुछ लोग रिश्तों में चुप्पी साधकर… संजय दत्त की बेटी त्रिशाला का ‘क्रिप्टिक’ पोस्ट आया सामने

Trishala Dutt Cryptic Post Viral
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.