‘बॉर्डर 2’ के गाने पर बुरी तरह ट्रोल हुए वरुण धवन, फजीहत के बाद एक्टर का पोस्ट आया सामने

वरुण धवन। गाने 'घर कब आओगे' का एक सीन (इमेज सोर्स: एक्टर X पोस्ट स्क्रीनशॉट)
Varun Dhawan Trolling Reaction: ‘बॉर्डर 2’ के गाने ‘घर कब आओगे’ के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। गाने में वरुण धवन के एक्सप्रेशन्स और उनके अनसीरियस लुक को लेकर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लगातार बढ़ती आलोचनाओं के बीच अब वरुण ने खुद चुप्पी तोड़ते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। गाने को लेकर फैली नाराजगी, फैंस की प्रतिक्रियाएं और वरुण के जवाब ने इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है।
मंगलवार को वरुण धवन ने ‘X’ (ट्विटर) पर ने अपने फैंस से बातचीत की। एक फैन ने लिखा कि उन्हें वरुण के सीरियस रोल बहुत पसंद हैं और वह ‘बॉर्डर 2’ देखने के लिए उत्साहित हैं। इस पर वरुण ने जवाब दिया और कहा कि सीरियस रोल्स सीरियस लोग। ऐसे में नेटिजेंस अब इस बयान को ट्रोल का जवाब मान रहे हैं।
इसी दौरान वरुण ने ‘बॉर्डर 2’ के बारे में कई बातें भी बताईं। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह फिल्म क्यों साइन की। वरुण ने लिखा, “लड़ाई कभी अकेले नहीं जीती जाती। इसके लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ काम करना होता है। बॉर्डर 2 में तीनों फोर्सेज हैं… और साथ ही सनी देओल जैसे वन मैन आर्मी भी।”
उन्होंने शूटिंग के दौरान लगी चोट का भी जिक्र किया। वरुण ने बताया, “फिल्म के लिए काफी तैयारी करनी पड़ी। बसंतर की लड़ाई वाले सीक्वेंस के दौरान मेरी टेल बोन में चोट लग गई थी। मैंने इसके लिए बबीना में असली सैनिकों के साथ 40 दिनों तक शूटिंग की।”
‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म रिपब्लिक डे वीकेंड पर आ रही है, इसलिए दर्शकों में इसे लेकर काफी उत्साह है। आखिरकार, पहली बॉर्डर फिल्म आज भी एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है।
बता दें पहली फिल्म जहां जेपी दत्ता ने बनाई थी, वहीं ‘बॉर्डर 2’ का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं, जो अक्षय कुमार की हिट फिल्म केसरी भी डायरेक्ट कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बॉर्डर 2 क्रिटिक्स और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या नहीं।
