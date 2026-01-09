क्या धुरंधर को टक्कर दें पाएगी The Raja Saab, इस हॉरर-कॉमेडी को लेकर जानें जनता का फैसला

The Raja Saab (सोर्स: X @LastSRKian )
The Raja Saab X Review: साउथ सुपरस्टार प्रभास के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार अब खत्म हो चुका है। 'कल्कि 2898 एडी' की ब्लॉकबस्टर सफलता के लगभग 2 साल बाद, प्रभास एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। उनकी मोस्टअवेटेड फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) थिएटर में आज रिलीज हो चुकी है। ये एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसे लेकर सोशल मीडिया से थिएटर तक जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।
दरअसल, निर्देशक मरुति दासरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रभास के साथ दिग्गज अभिनेता संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। बता दें, संक्रांति की छुट्टियों के कारण भारी संख्या में फैमिली ऑडियंस भी इस हॉरर-कॉमेडी का लुत्फ उठाने पहुंच रही है।
अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' की बात करें तो, फिल्म को लेकर मिली-जुली लेकिन काफी हद तक पॉजिटीव रिऐक्शन मिला हैं। संजय दत्त का दमदार अवतार देखकर एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'फिल्म का पहला हाफ कहानी की नींव रखता है, लेकिन संजय दत्त की बैकस्टोरी और तांत्रिक शक्तियों वाला हिस्सा फिल्म की असली जान है VFX की मदद से सीन को काफी दमदार बनाया गया है।'
तो वहीं दूसरे यूजर ने फिल्म के 'प्री-इंटरवल' सीन को "पागलपन वाली राइड" और "रोंगटे खड़े कर देने वाला" बताया है। तो अन्य यूजर ने प्रभास का स्वैग, एनर्जी और उनके इमोशनल सीन्स की जमकर तारीफ की हैं। हालांकि, कुछ दर्शकों को फिल्म का शुरुआती हिस्सा थोड़ा धीमा लगा, लेकिन प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस उसे संभाल लेता है।
फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने लापता दादा कनक राजू (संजय दत्त) की तलाश में है। वो अपने दादा की पुरानी हवेली को बेचने की योजना बनाता है, लेकिन वहां उसे कुछ ऐसे खौफनाक रहस्यों और शक्तियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था।
दरअसल, कॉमेडी फिल्मों के लिए फेमस निर्देशक मरुति दासरी ने इस फिल्म के जरिए पहली बार 'हॉरर-फैंटेसी' जॉनर में हाथ आजमाया है। उन्होंने डर और कॉमेडी का एक ऐसा तालमेल बिठाने की कोशिश की है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आए, जो सफल होते दिखाई दे रही है।
बता दें, कुछ दर्शकों का मानना है कि कुछ वीएफएक्स शॉट्स और कमर्शियल एलिमेंट्स को और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म को एक पैसा वसूल एंटरटेनर बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि प्रभास की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड ब्रेक करती है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग