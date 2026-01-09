क्या धुरंधर को टक्कर दें पाएगी The Raja Saab, इस हॉरर-कॉमेडी को लेकर जानें जनता का फैसला

The Raja Saab X Review: साउथ सुपरस्टार प्रभास के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार अब खत्म हो चुका है। 'कल्कि 2898 एडी' की ब्लॉकबस्टर सफलता के लगभग 2 साल बाद, प्रभास एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। उनकी मोस्टअवेटेड फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) थिएटर में आज रिलीज हो चुकी है। ये एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसे लेकर सोशल मीडिया से थिएटर तक जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।