विवादित बयान पर बेबाकी से फिर बोले ए आर रहमान, कहा- बेहतर होगा अगर हम…

इस विवाद के बाद रहमान ने साफ किया कि उनके शब्दों को गलत संदर्भ में लिया गया। हाल ही में एक पॉडकास्ट बातचीत में उन्होंने कहा कि जीवन में हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सफाई देने के बावजूद कई बार लोग सुनना नहीं चाहते, जबकि जो आपको और आपके काम को समझते हैं, उन्हें किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा- बेहतर होगा अगर हम उस बात से आगे बढ़ जाए।