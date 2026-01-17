‘कम्युनल’ बयान छोड़िए… एआर रहमान की विवादों की लिस्ट बहुत है लम्बी, अब नहीं जानते ये बात?

AR Rahman Controversy: यह तो साफ दिख रहा है कि ऑस्कर विजेता एआर रहमान (AR Rahman) सिर्फ अपने सुरों से ही नहीं, बल्कि अपने बयानों से भी आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में दिया गया उनका ‘कम्युनल’ बयान सोशल मीडिया पर ऐसा उफान लेकर आया कि सितारों से लेकर आम लोगों तक, हर कोई अपनी राय देने लगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब रहमान किसी विवाद के घेरे में आए हों। दरअसल, बीते कई वर्षों में उनका नाम कॉन्सर्ट मैनेजमेंट से लेकर कॉपीराइट के झगड़ों और बॉलीवुड में कम काम मिलने तक, कई मुद्दों पर चर्चा का केंद्र रहा है। अब उनके ताजा बयान ने एक बार फिर उन पुराने पन्नों को पलट दिया है, जिनकी परतों में रहमान से जुड़े कई अनसुलझे सवाल, बहसें और आरोप दफन हैं, जो आज फिर से तेजी से सामने आ रहे हैं।