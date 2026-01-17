17 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

‘कम्युनल’ बयान छोड़िए… एआर रहमान की विवादों की लिस्ट बहुत है लम्बी, अब नहीं जानते ये बात?

एआर रहमान का 'कम्युनल' बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सेलेब्स से लेकर आम जनता तक, इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन यह कोई पहला विवाद नहीं है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 17, 2026

AR Rahman controversy

एआर रहमान की विवादों की लिस्ट (इमेज सोर्स: एक्स)

AR Rahman Controversy: यह तो साफ दिख रहा है कि ऑस्कर विजेता एआर रहमान (AR Rahman) सिर्फ अपने सुरों से ही नहीं, बल्कि अपने बयानों से भी आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में दिया गया उनका ‘कम्युनल’ बयान सोशल मीडिया पर ऐसा उफान लेकर आया कि सितारों से लेकर आम लोगों तक, हर कोई अपनी राय देने लगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब रहमान किसी विवाद के घेरे में आए हों। दरअसल, बीते कई वर्षों में उनका नाम कॉन्सर्ट मैनेजमेंट से लेकर कॉपीराइट के झगड़ों और बॉलीवुड में कम काम मिलने तक, कई मुद्दों पर चर्चा का केंद्र रहा है। अब उनके ताजा बयान ने एक बार फिर उन पुराने पन्नों को पलट दिया है, जिनकी परतों में रहमान से जुड़े कई अनसुलझे सवाल, बहसें और आरोप दफन हैं, जो आज फिर से तेजी से सामने आ रहे हैं।

यौन शोषण आरोपी के साथ काम करने पर विवाद (2025)

साल 2025 में एआर रहमान ने राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ के गाने ‘चिकिरी चिकिरी’ पर कोरियोग्राफर जानी मास्टर के साथ काम किया। जानी मास्टर पर POCSO एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर रहमान को लोगों ने ‘हाइपोक्रिट’ कहा और उनकी खूब आलोचना हुई।

‘वीरा राजा वीरा’ गाने पर कॉपीराइट केस (2023–2025)

फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ पर क्लासिकल सिंगर उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन दागर ने आरोप लगाया कि यह उनके परिवार की ‘शिव स्तुति’ की नकल है। अप्रैल 2025 में कोर्ट ने मेकर्स को 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। लेकिन सितंबर 2025 में रहमान और मेकर्स को राहत मिली, क्योंकि कोर्ट ने दावा रद्द कर दिया।

‘पिप्पा’ के गाने पर सांस्कृतिक विवाद (2023)

फिल्म ‘पिप्पा’ के गाने ‘करार ओई लोहो कपट’ काजी नजरूल इस्लाम की कविता पर आधारित था। रहमान के नए संगीत को परिवार और कई कलाकारों ने ‘मूल रचना से छेड़छाड़’ बताया। उन्होंने गाना हटाने की मांग की। फिल्ममेकर्स ने माफी जरूर मांगी, लेकिन विवाद लंबे समय तक चलता रहा।

चेन्नई कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी (2023)

रहमान के ‘मारक्कुमा नेन्जम’ कॉन्सर्ट में ओवरक्राउडिंग और कमजोर मैनेजमेंट के कारण भारी हंगामा हुआ। 45,000 से ज्यादा टिकट बिके, लेकिन कई लोग वैध टिकट होने के बावजूद अंदर नहीं जा पाए। भीड़, धक्का-मुक्की और महिलाओं से छेड़छाड़ तक की शिकायतें आईं। पुलिस जांच हुई, और आयोजक को 50,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश मिला। रहमान ने बाद में इंटरव्यू में माफी मांगी और कहा कि वे इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं।

ममता कुलकर्णी का वो सच… सालों बाद भी 99% लोग नहीं जानते ये बात!
बॉलीवुड
mamta kulkurni

Published on:

17 Jan 2026 09:09 pm

