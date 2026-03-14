पाकिस्तानी फैन ने ‘धुरंधर’ एक्टर संजय दत्त को गिफ्ट किया गोल्ड-प्लेटेड फोन, जानिए क्या है इसकी कीमत

Pakistani Influencer Gifts Gold iPhone to Sanjay Dutt: बॉलीवुड एक्टर और धुरंधर में एसपी चौधरी के जबरदस्त किरदार में नजर आने वाले संजय दत्त को हाल ही में दुबई में एक फैन ने बहुमूल्य और शानदार तोहफा दिया। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और इन्फ्लुएंसर काशिफ जमीर ने उनको सोने की परत चढ़ा हुआ कस्टमाइज्ड iPhone 17 गिफ्ट किया। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात और गिफ्ट का वीडियो वायरल हो रहा है।