हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ में संजय दत्त का किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई यह फिल्म अभी भी थिएटर्स में शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसका वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 1250 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही संजय दत्त ऐसे पहले मेल अभिनेता बन गए हैं, जिनकी तीन फिल्मों ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इससे पहले उनकी फिल्म ‘जवान’ और ‘केजीएफ 2’ भी यह आंकड़ा पार कर चुकी हैं।