बॉलीवुड

संजय दत्त की 3 फ‍िल्में हुई 1000 करोड़ पार, बॉक्स ऑफिस पर बना ये शानदार रिकॉर्ड

Sanjay Dutt: संजय दत्त भले ही इन दिनों लीड रोल्स में कम दिख रहे हों, लेकिन ‘धुरंधर’ की सफलता के साथ उन्होंने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना लिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 07, 2026

Sanjay Dutt achieved this remarkable record three times even without being in lead role

संजय दत्त ने बनाया ये रिकॉर्ड

Sanjay Dutt Record: भले ही संजय दत्त इन दिनों लीड किरदारों में कम नजर आ रहे हों, लेकिन वह आज भी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में हैं। हिंदी फिल्मों से लेकर साउथ सिनेमा तक, संजय दत्त लगातार अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। पिछली कुछ फिल्मों में उन्होंने विलेन के किरदारों को बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया है, जिन्हें दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से सराहना मिली है।

संजय दत्त ने अपने लगभग 45 साल के लंबे करियर में कई फिल्मों ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, अब एक नया रिकॉर्ड उनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। जिसे सुनकर उनके फैंस काफी खुश हो रहे हैं।

‘धुरंधर’ से बनाया नया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड (Sanjay Dutt New Record)

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ में संजय दत्त का किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई यह फिल्म अभी भी थिएटर्स में शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसका वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 1250 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही संजय दत्त ऐसे पहले मेल अभिनेता बन गए हैं, जिनकी तीन फिल्मों ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इससे पहले उनकी फिल्म ‘जवान’ और ‘केजीएफ 2’ भी यह आंकड़ा पार कर चुकी हैं।

हर किरदार में छोड़ते हैं अपनी छाप (Dhurandhar Sanjay Dutt Record)

चाहे सेंट्रल कैरेक्टर हो, विलेन का रोल हो, सपोर्टिंग किरदार या फिर कैमियो संजय दत्त हर भूमिका में अपनी अलग पहचान छोड़ते हैं। ‘धुरंधर’ में उन्होंने पाकिस्तानी दबंग पुलिस ऑफिसर एसपी चौधरी असलम खान का किरदार निभाया है, जो कराची के खतरनाक गैंगस्टर रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) को पकड़ने के मिशन पर है। इस दमदार रोल को दर्शकों ने खूब सराहा है।

संजय दत्त की अपकमिंग फिल्में (Sanjay Dutt Movies)

संजय दत्त इन दिनों कई फिल्मों में व्यस्त हैं। उनकी अपकमिंग फिल्मों में ‘द राजा साहेब’, ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’, ‘धुरंधर 2’ और ‘राजा शिवाजी’ शामिल हैं। ये फिल्में मुख्य रूप से एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी जॉनर की हैं। इसके अलावा वह ‘वेलकम टू द जंगल’ जैसी बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म का भी हिस्सा हैं और एक पंजाबी कॉमेडी फिल्म पर भी काम कर रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स में उनका किरदार उनकी वर्सेटिलिटी को दर्शाता है।

