सलीम खान खतरे से बाहर, सलमान खान की हीरोइन ने किया कन्फर्म, जानें हेल्थ अपडेट

Daisy Shah Gives Salim Khan Health Update: हिंदी सिनेमा के मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान को लेकर बीते दिनों चिंताजनक खबर सामने आई थी। 17 फरवरी को उन्हें अचानक स्वास्थ्य समस्या के चलते मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार उन्हें हल्का मस्तिष्क रक्तस्राव यानी ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों ने जरूरी चिकित्सा प्रक्रिया की। अब अभिनेता सलमान खान की सह-कलाकार डेजी शाह ने उनकी सेहत को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है।