हार्ट अटैक के तीन साल बाद 50 की सुष्मिता सेन ने दिखाई फिटनेस, बोलीं- कोई बहाना नहीं, सिर्फ नतीजा

Sushmita Sen Fitness After 3 Years Of Heart Attack: बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों के आगे मुश्किलें टिक नहीं पातीं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इंस्पायरिंग वीडियो साझा किया, जिसमें वो जिम में कड़ी मेहनत करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने दिल का दौरा पड़ने के तीन साल पूरे होने पर अपनी सेहत और जीवन के प्रति आभार जताया।