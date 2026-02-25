‘घूसखोर पंडत’ के बाद ‘यादवजी की लव स्टोरी’ पर याचिका खारिज, फिल्म पर लगी रोक को मिली राहत

कोर्ट ने साफ किया है कि किसी फिल्म के शीर्षक के कारण सीधे तौर पर किसी समुदाय की छवि खराब नहीं होती। साथ ही, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा, "फिल्म के नाम में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो यादव समाज को नकारात्मक रूप में पेश करता हो। इसलिए विरोध की आशंकाएं बेबुनियाद हैं।" बता दें, कोर्ट ने 'घूसखोर पंडत' के मामले से इस मामले को अलग कहा और बताया कि 'घूसखोर' शब्द का अर्थ भ्रष्टाचार से जुड़ा था, जबकि 'यादवजी की लव स्टोरी' के शीर्षक में ऐसा कोई नकारात्मक मतलब नहीं है।