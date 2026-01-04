जबरदस्ती पिलाते थे शराब…संजय दत्त को लेकर वरिंदर चावला ने दिया चौंकाने वाला बयान

पैपराजी वरिंदर चावला ने सिद्धार्थ कनन से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि संजय दत्त का रूतबा ऐसा था कि उनके सामने बड़े-बड़े लोग 'ना' नहीं कह पाते थे। वरिंदर ने याद करते हुए कहा, "कई बार शूटिंग के दौरान बाबा हमें अपने पास बुलाते और पूछते, "ओए, इधर आ… क्या तुम लोग पीते हो?" अगर हम काम का हवाला देकर मना करते, तो वो जिद पर अड़ जाते और कहते, "झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम लोग पीते हो।" उनका अंदाज ऐसा होता था कि जो लोग शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे, वे भी बाबा के साथ बैठकर जाम टकराने लगते थे। हम उनके घर के बाहर बैठकर अक्सर उनके साथ ड्रिंक किया करते थे।"