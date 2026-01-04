4 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

जबरदस्ती पिलाते थे शराब…संजय दत्त को लेकर वरिंदर चावला ने दिया चौंकाने वाला बयान

Sanjay Dutt News: संजय दत्त को लेकर पैपराजी वरिंदर चावला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्टर के व्यवहार पर बात की और बताया कि वह जबरदस्ती हमें शराब पिलाते थे।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 04, 2026

Paparazzi Varinder Chawla On Sanjay Dutt Behaviour said he forced him to drink alcohol

संजय दत्त के बर्ताव पर पैपराजी का बड़ा खुलासा

Sanjay Dutt News:बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है। 1993 के बम धमाकों के बाद घर से एके-56 की बरामदगी हो या जेल की सलाखें, संजू बाबा ने अपनी जिंदगी में वो सब देखा है जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। लेकिन इन तमाम विवादों और मुश्किलों के बावजूद एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो है उनका बेबाक अंदाज। ऐसे में पहली बार संजय दत्त को लेकर पैपराजी वरिंदर ने बात की। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।

फोटोग्राफर्स को जबरदस्ती पिलाते थे शराब (Paparazzi on Sanjay Dutt)

पैपराजी वरिंदर चावला ने सिद्धार्थ कनन से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि संजय दत्त का रूतबा ऐसा था कि उनके सामने बड़े-बड़े लोग 'ना' नहीं कह पाते थे। वरिंदर ने याद करते हुए कहा, "कई बार शूटिंग के दौरान बाबा हमें अपने पास बुलाते और पूछते, "ओए, इधर आ… क्या तुम लोग पीते हो?" अगर हम काम का हवाला देकर मना करते, तो वो जिद पर अड़ जाते और कहते, "झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम लोग पीते हो।" उनका अंदाज ऐसा होता था कि जो लोग शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे, वे भी बाबा के साथ बैठकर जाम टकराने लगते थे। हम उनके घर के बाहर बैठकर अक्सर उनके साथ ड्रिंक किया करते थे।"

वरिंदर चावला ने संजय दत्त की तारीफ की (Paparazzi Varinder Chawla On Sanjay Dutt Behaviour)

वरिंदर ने संजय दत्त की दरियादिली का एक ऐसा वाकया सुनाया जब उन्हें लगा कि आज उनकी खैर नहीं। उन्होंने बताया, "उन दिनों मैंने एक पुरानी सेकंड हैंड मारुति जेन कार खरीदी थी। एक बार फिल्मिस्तान स्टूडियो में संजय दत्त की शूटिंग चल रही थी। मैंने उनकी फोटो खींची और वहां से निकलने लगा। कार रिवर्स करते वक्त मेरी गाड़ी गलती से उनकी लग्जरी वैनिटी वैन से टकरा गई। देखते ही देखते बाबा के बाउंसरों और क्रू मेंबर्स ने मुझे घेर लिया और नुकसान की भरपाई के लिए भारी-भरकम पैसों की मांग करने लगे।"

वरिंदर ने सुनाया संजय दत्त की वैनिटी वैन का किस्सा (Paparazzi Varinder Chawla Interview)

वरिंदर के मुताबिक, उस वक्त उनकी पूरी कार की कीमत भी उस वैनिटी वैन के मामूली से डेंट के बराबर नहीं थी। उन्हें लगा कि अब उनकी पिटाई तय है। तभी शोर सुनकर संजय दत्त अपनी वैनिटी से नीचे उतरे और पूछा कि क्या हुआ? मैंने डरते हुए बताया कि मेरी कार आपकी वैन से टकरा गई है। उन्होंने मेरी हालत देखी और अपने लोगों की तरफ मुड़कर बस इतना कहा, "अरे छोटा बच्चा है, इसे जाने दो।" उस वक्त मुझे लगा जैसे वो मेरे लिए मसीहा बनकर आए हों। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद उनका स्वभाव हमेशा से बहुत शांत और जमीन से जुड़ा रहा है।"

संजय दत्त की जिंदगी में भले ही कई काले पन्ने रहे हों, लेकिन वरिंदर चावला जैसे कैमरामैन की नजरों में वह एक ऐसे इंसान हैं जिनके दिल में आम आदमी के लिए हमेशा सम्मान और हमदर्दी रही है।

Updated on:

04 Jan 2026 12:17 pm

Published on:

04 Jan 2026 12:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जबरदस्ती पिलाते थे शराब…संजय दत्त को लेकर वरिंदर चावला ने दिया चौंकाने वाला बयान

