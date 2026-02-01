मैं संतुष्ट हूं…दीपेश शर्मा संग डेटिंग रूमर्स पर शमिता शेट्टी का फूटा गुस्सा, बोलीं- क्या बकवास…

Shamita Shetty On Dating Rumors With Dipesh Sharma: बॉलीवुड अभिनेत्री शमिता शेट्टी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या शो नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी अफवाहें हैं। हाल ही में टेक्नो आर्टिस्ट डीपेश शर्मा के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई थीं। हालांकि अब शमिता ने इन तमाम कयासों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है और साफ कर दिया है कि वो सिंगल हैं और अपनी जिंदगी में पूरी तरह शांत और संतुष्ट हैं।