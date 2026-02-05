गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की चमकी किस्मत, बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू, साइन की पहली फिल्म

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा करने जा रही बॉलीवुड में एंट्री
Govinda Wife Sunita Ahuja Debut in Bollywood: बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से अगर किसी के इंटरव्यू और बेबाकी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, तो वो नाम है सुनीता आहूजा का। सुनीता आहूजा को इस समय हर कोई जानता है वह सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी हैं जो अब तक अपने मजेदार और बेखौफ अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहती थीं। ऐसे में उनके फैंस बेहद खुश होने वाले हैं। जल्द ही सुनीता आहूजा बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली हैं। खबरों के मुताबिक, सुनीता आहूजा ने अपना पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट साइन कर लिया है।
ताजा जानकारी के अनुसार, सुनीता आहूजा को एकता कपूर के मशहूर प्रोडक्शन हाउस 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' ने एक अहम रोल के लिए कास्ट किया है। हालांकि फिल्म का टाइटल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म में सुनीता का किरदार काफी प्रभावशाली और उनकी असली पर्सनैलिटी से मिलता-जुलता हो सकता है। खबर है कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने 20 दिन का समय दिया है। गोविंदा के फैंस के लिए यह किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है कि 'चीची' की वापसी से पहले उनकी पत्नी बड़े पर्दे पर अपना दम दिखाने जा रही हैं।
सिर्फ सुनीता ही नहीं, बल्कि गोविंदा का पूरा परिवार इस समय फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। उनके बेटे यशवर्धन आहूजा भी जल्द ही साजिद खान की एक हॉरर फिल्म से अपना करियर शुरू करने वाले हैं। हालांकि गोविंदा की बेटी टीना पहले ही फिल्मों में हाथ आजमा चुकी हैं, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जो उनके पिता को मिली थी। अब देखना यह होगा कि सुनीता और यशवर्धन अपनी नई पारी में कितने सफल होते हैं।
सुनीता आहूजा की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। चाहे वह रियलिटी शोज में बतौर गेस्ट आना हो या फिर अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाना, लोगों को उनकी 'कॉमिक टाइमिंग' और बेबाक बातें बहुत पसंद आती हैं। वह जिस बेखौफ अंदाज में अपनी बात सामने रखती हैं, उसी ने उन्हें आज एक बड़ी फैन फॉलोइंग दी है।
1987 में गोविंदा से शादी करने के बाद सुनीता सालों तक पर्दे के पीछे रहीं, लेकिन अब 2026 में वो अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में अब बस इस बात का इंतजार है कि 'मिसेज नंबर 1' पर्दे पर अपनी पहली झलक कब दिखाती हैं। उनकी इस नई शुरुआत ने फैंस के बीच भारी उत्सुकता पैदा कर दी है।
