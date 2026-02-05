गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की चमकी किस्मत, बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू, साइन की पहली फिल्म

Govinda Wife Sunita Ahuja Debut in Bollywood: बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से अगर किसी के इंटरव्यू और बेबाकी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, तो वो नाम है सुनीता आहूजा का। सुनीता आहूजा को इस समय हर कोई जानता है वह सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी हैं जो अब तक अपने मजेदार और बेखौफ अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहती थीं। ऐसे में उनके फैंस बेहद खुश होने वाले हैं। जल्द ही सुनीता आहूजा बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली हैं। खबरों के मुताबिक, सुनीता आहूजा ने अपना पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट साइन कर लिया है।