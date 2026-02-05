गोविंदा पर हुआ हमला…मिल रही हैं धमकियां, मैनेजर शशि सिन्हा का चौंकाने वाला खुलासा

शशि ने उस समय बताया था कि जब गोविंदा सुबह 4.45 बजे एयरपोर्ट के लिए घर से निकल रहे थे ताकि कोलकाता में एक शो के लिए सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ सकें, तो अलमारी में बंदूक रखते समय गलती से उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर का ट्रिगर दब गया था और बंदूक से गोली चल गई और एक गोली उनके पैर में लग गई थी। पुलिस के साफ किया था कि इस मामले में किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। गोविंदा ने बाद में एक बयान जारी कर अपनी सेहत की जानकारी भी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि क्रिटिकेयर अस्पताल के डॉक्टरों ने घाव से गोली निकाल दी गई है और वह अपने हजारों फैंस की शुभकामनाओं की वजह से ठीक हो रहे हैं।