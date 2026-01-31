गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर भांजे ने तोड़ी चुप्पी, बोले- किसी रिश्ते का टूटना तय है तो…

Govinda Nephew Vinay Anand On Divorce: बॉलीवुड के 'नंबर वन' एक्टर रहे गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने उनपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। उससे पहले खबरें थीं कि दोनों तलाक ले सकते हैं और अपनी 38 साल पुरानी शादी को खत्म कर देंगे। इन खबरों के बाद ने कपल से रिश्ते में दरार की वजहों को जानने के लिए कई सवाल किए, लेकिन जवाब अफेयर आया। अब इसी बीच गोविंदा के भांजे और एक्टर विनय आनंद ने अपने मामा और मामी की अनबन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है 'भगवान ना करे। अगर किसी रिश्ते का टूटना तय है तो इसे कौन रोक सकता है?