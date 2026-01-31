गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर भांजे ने तोड़ी चुप्पी, बोले- किसी रिश्ते का टूटना तय है तो…

गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते पर भांजे विनय का खुलासा
Govinda Nephew Vinay Anand On Divorce: बॉलीवुड के 'नंबर वन' एक्टर रहे गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने उनपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। उससे पहले खबरें थीं कि दोनों तलाक ले सकते हैं और अपनी 38 साल पुरानी शादी को खत्म कर देंगे। इन खबरों के बाद ने कपल से रिश्ते में दरार की वजहों को जानने के लिए कई सवाल किए, लेकिन जवाब अफेयर आया। अब इसी बीच गोविंदा के भांजे और एक्टर विनय आनंद ने अपने मामा और मामी की अनबन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है 'भगवान ना करे। अगर किसी रिश्ते का टूटना तय है तो इसे कौन रोक सकता है?
गोविंदा के भतीजे और कृष्णा अभिषेक के चचेरे भाई विनय आर आनंद खुद भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम बन चुके हैं। विनय ने हाल ही में एकता कपूर की वेब सीरीज 'एसीपी विक्रांत' से 19 साल बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की है। इसी दौरान उन्होंने मामा गोविंदा और मामी सुनीता के रिश्तों पर बात की। उन्होंने हंसते हुए कहा, "मैं मामी सुनीता को कभी-कभी फोन करता हूं, पर अभी थोड़ा डरता हूं। जब उन्होंने मामा की ही वाट लगा रखी है, तो मेरी क्या गिनती? ऐसे में कौन रिस्क लेगा!"
विनय आनंद ने आगे कहा, 'भगवान ना करे। अगर किसी रिश्ते का टूटना तय है तो इसे कौन रोक सकता है? अभी तक खिंच रहा है तो शायद ईश्वर चाहते हैं कि ऐसा ना हो और मैं भी यही चाहता हूं। मैंने इस बारे में मामा से बात की थी तो उन्होंने कहा था, 'बेटा, ये एक कठिन दौर है।' मैं प्रार्थना करता हूं कि ये गुजर जाए, क्योंकि अपने जीवनसाथी से अलग होने का दर्द बहुत गहरा हो सकता है।"
सुनीता आहूजा ने हाल ही में गोविंदा पर किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर होने की ओर इशारा किया था। इस पर विनय ने कहा, "मैंने मामा से पूछा था कि क्या वाकई ऐसा कुछ है? तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता कि मेरी मामी गलत हैं। अगर वह ऐसा कह रही हैं, तो उन्हें कुछ तो महसूस हुआ ही होगा। अब सिर्फ गोविंदा जी ही उन्हें मना सकते हैं।"
हाल ही में गोविंदा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे अपनी लग्जरी कारों को छोड़कर एक साधारण टैक्सी में बैठते दिखे थे। इसे देखकर लोगों ने उनके 'पतन' (Downfall) की बातें शुरू कर दी थीं। विनय इन सब बातों से आहत हैं और चाहते हैं कि परिवार में सब ठीक हो जाए।
बता दें कि गोविंदा और सुनीता की शादी को 38 साल हो चुके हैं। इन दोनों के दो बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन। जल्द ही बेटा यशवर्धन, साजिद खान की हॉरर फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहा है, जिसमें उनके साथ 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल नजर आएंगी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग