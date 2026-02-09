RSS 100 Years Celebration: मुंबई में RSS के इवेंट में ग्लैमर का तड़का, शताब्दी समारोह में दिखे करण जौहर–शिल्पा शेट्टी सहित कई बड़े स्टार

RSS Centenary Celebration: देश के अलग-अलग राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन मुंबई में आयोजित आरएसएस शताब्दी समारोह बेहद खास रहा। मंच पर जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने विचार साझा किए, वहीं दर्शक दीर्घा में मौजूद बॉलीवुड के कई चमकते सितारे करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, रवि दुबे और प्रीतम चक्रवर्ती नजर आए। खास बात ये रही कि स्टार्स ने न सिर्फ समारोह में हिस्सा लिया बल्कि मोहन भागवत के संबोधन और विचारधारा से प्रभावित भी नजर आए।