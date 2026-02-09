ट्रेन से उतरते ही फिसली युवती… आगे जो हुआ, CCTV में कैद हुआ वीडियो

Sihor Junction Train Incident: पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के सिहोर जंक्शन पर रविवार को एक पल ऐसा आया जब एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती थी। चलती हुई बोटाद-भावनगर पैसेंजर ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही एक युवती का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह पटरी की ओर गिरने ही वाली थी। लेकिन ठीक उसी समय वहां मौजूद एक सतर्क रेलवे कर्मचारी ने दौड़कर उसकी जान बचा ली। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में हुई इस घटना ने साबित कर दिया कि सिर्फ एक छोटी सी गलती से जान चली जाती।