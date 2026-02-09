‘मुझे बदनाम कर घर से निकाला गया, फांसी लगाने की नौबत आ गई’, तेज प्रताप यादव ने किए कई बड़े खुलासे, इन 5 जयचंदों को ठहराया दोषी

Tej Pratap Yadav Big Revelation: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रविवार, 8 फरवरी 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें बदनाम कर घर से निकाल दिया गया और हालत ऐसी हो गई थी कि वे डिप्रेशन में चले गए और फांसी लगाने तक की नौबत आ गई।