कोर्ट में जब एक-दूसरे के सामने आए लालू के दोनों लाल… तेजस्वी ने इशारों में पूछा हाल, पर गुस्से में दिखे तेज प्रताप

दिल्ली कोर्ट में एक-दूसरे के सामने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप (फोटो- X@ SouravRaj)
Bihar Politics : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव परिवार से जुड़े जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर में एक खास नजारा देखने को मिला। महीनों बाद लालू यादव के दोनों बेटे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव आमने-सामने आए। दोनों भाइयों का सामना कोर्ट परिसर में हुआ, लेकिन बातचीत के नाम पर सिर्फ इशारा और चेहरे पर तनाव दिखा।
जिस नजारे ने सबका ध्यान खींचा, वह कोर्ट परिसर की लिफ्ट के बाहर हुआ। तेजस्वी अपने वकीलों और करीबी सहयोगी, राज्यसभा सांसद संजय यादव सहित कुछ अन्य लोगों के साथ लिफ्ट से बाहर निकले। उसी समय, तेज प्रताप भी अपने वकील के साथ वहीं मौजूद थे। तेजस्वी ने अपने बड़े भाई की तरफ देखा, इशारे में हालचाल पूछा और आगे बढ़ गए, लेकिन तेज प्रताप के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। दोनों के बीच एक भी शब्द का आदान-प्रदान नहीं हुआ।
तेज प्रताप यादव पिछले कई महीनों से बिना नाम लिए संजय यादव पर लगातार हमला बोलते रहे हैं। वह उन्हें 'जयचंद' कहते हैं और कोर्ट में संजय यादव की मौजूदगी की वजह से ही शायद तेज प्रताप यादव गुस्से में दिख रहे थे।
तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की यह पहली ऐसी मुलाकात नहीं थी। बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भी दोनों पटना एयरपोर्ट पर आमने-सामने आए थे। तब भी, तेज प्रताप ने अपने भाई से नजरें नहीं मिलाईं, उनसे बात नहीं की और पूरा वीडियो वायरल हो गया था।
शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी और परिवार के अन्य सदस्यों सहित कुल 46 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सबूतों की कमी के कारण 52 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसे एक गंभीर मामला मानते हुए, कोर्ट ने लालू परिवार को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया था। नतीजतन, तेजस्वी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव कोर्ट में पेश हुए, जबकि लालू और राबड़ी वीडियो लिंक के जरिए जुड़े।
लालू यादव ने तेज प्रताप को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद, तेज प्रताप ने अपनी खुद की पार्टी, जन शक्ति जनता दल बनाई। तब से दोनों भाइयों के बीच दरार सबके सामने आ गई है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान, तेज प्रताप ने बार-बार कहा कि वह कभी RJD में वापस नहीं लौटेंगे। तेज प्रताप ने चुनाव के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में प्रचार भी किया था। वहीं, तेजस्वी यादव ने भी महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार किया था।
