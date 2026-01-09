कोर्ट में जब एक-दूसरे के सामने आए लालू के दोनों लाल… तेजस्वी ने इशारों में पूछा हाल, पर गुस्से में दिखे तेज प्रताप

लालू यादव ने तेज प्रताप को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद, तेज प्रताप ने अपनी खुद की पार्टी, जन शक्ति जनता दल बनाई। तब से दोनों भाइयों के बीच दरार सबके सामने आ गई है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान, तेज प्रताप ने बार-बार कहा कि वह कभी RJD में वापस नहीं लौटेंगे। तेज प्रताप ने चुनाव के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में प्रचार भी किया था। वहीं, तेजस्वी यादव ने भी महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार किया था।