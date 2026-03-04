4 मार्च 2026,

बुधवार

home_icon

पटना

Video होली के रंग में रंगा पटना: गांधी मैदान में मंत्री रामकृपाल ने लगाए ठुमके, तेज प्रताप के आवास पर वृंदावन की होली

पटना में होली को लेकर बड़ी संख्या में आम से खास तक सड़क पर उतर गए हैं। होली के गाने पर ठुमका लगा रहे हैं और अपने लोगों के साथ रंग-गुलाल उड़ा रहे हैं।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 04, 2026

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव

होली को लेकर पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर गए हैं। आम से लेकर खास तक होली के रंग में सराबोर होकर नाच-गा रहे हैं। बिहार सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव बुधवार को पटना के गांधी मैदान में स्थानीय लोगों के साथ होली खेलते दिखे। इस दौरान वे स्थानीय लोगों के साथ होली के गाने पर ठुमके भी लगाए। जबकि बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया बग्गी पर सवार अपने समर्थकों के साथ होली खेल। अपने समर्थकों के साथ वो रंग खेलते दिखे

ढोल की थाप पर थिरके मंत्री

बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव बुधवार को पटना के गांधी मैदान में स्थानीय लोगों के साथ होली खेला। इस दौरान वे अपने समर्थकों को रंग लगाया और उनके साथ होली के गाना पर मस्ती करते भी दिखे। समर्थकों के आग्रह पर वे ढोल की थाप पर थिरके और होली का गाना गाया। रामकृपाल यादव ने कहा कि हम लोग पिछले 40 वर्षों से इसी स्थान पर होली खेल रहे हैं। मॉर्निंग वॉकर्स संघ कि ओर से यहां पर होली का आयोजन किया जाता है। उन्होंने किसानों होली की बधाई देते हुए कहा कि वे खुश रहें और खूब उत्पादन करें।

तेज प्रताप के आवास पर पारंपरिक होली

इधर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर भी शाम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वृंदावन की रासलीला टीम पारंपरिक और जीवंत प्रस्तुतियां देगी। पिछले साल होली के रंग में रंगे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में वे बिना हेलमेट स्कूटी चलाकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। सीएम आवास के बाहर उन्होंने “ए पलटू चाचा, हैप्पी होली।” कहा था। जो कि सोशल मीडिया वायरल हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने होली के जश्न के दौरान अपने सरकारी आवास पर तैनात एक बिहार पुलिस जवान से ठुमके भी लगवाए थे।

तेजस्वी ने बेटी के साथ शेयर किया वीडियो

होली पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी बेटी के साथ होली का प्यार वीडियो शेयर किया है। वीडियो में तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी उनको गुलाल लगाते दिख रही हैं।

बग्गी पर बीजेपी विधायक

बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ढोल-मंजीरा और सजी हुई बग्गी पर अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर होली खेलते दिखे। होली के गाने पर उनके समर्थक सड़कों पर होली डांस करते दिखे।समर्थक और स्थानीय लोग रंग में पूरी तरह से सराबोर दिखे। जो कि रंग-गुलाल, अबीर, फूलों की बरसात और गले मिलकर एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं।

Rajya Sabha Elections: रामनाथ ठाकुर को ‘तीसरी पारी’ का इनाम, हरिवंश को 2022 की ‘बगावत’ की सजा! जानिए JDU का पूरा गेमप्लान
पटना
उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह

Bihar news

04 Mar 2026 12:35 pm

04 Mar 2026 12:22 pm

किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर…, पुलिस पर क्यों फूटा मंत्री संजय सिंह का गुस्सा?

bihar news, sanjay singh, pmch
पटना

Rajya Sabha Elections: रामनाथ ठाकुर को 'तीसरी पारी' का इनाम, हरिवंश को 2022 की 'बगावत' की सजा! जानिए JDU का पूरा गेमप्लान

उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह
पटना

राज्यसभा चुनाव 2026: 5 सीटों पर NDA का दांव, 41 वोट के गणित में फंसी कुशवाहा की किस्मत?

Upendra Kushwaha
पटना

'नीतीश को विश करें या किस करें?' जब होली पर लालू की बात से लोटपोट हो गए थे लोग

lalu yadav holi
पटना

'राम खेले होली…' गाने पर झूमे नितिन नवीन, BJP कार्यकर्ताओं ने खेली कुर्ता फाड़ होली

holi 2026, nitin naveen, holi milan samaroh
पटना
