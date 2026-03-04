Video होली के रंग में रंगा पटना: गांधी मैदान में मंत्री रामकृपाल ने लगाए ठुमके, तेज प्रताप के आवास पर वृंदावन की होली

इधर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर भी शाम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वृंदावन की रासलीला टीम पारंपरिक और जीवंत प्रस्तुतियां देगी। पिछले साल होली के रंग में रंगे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में वे बिना हेलमेट स्कूटी चलाकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। सीएम आवास के बाहर उन्होंने “ए पलटू चाचा, हैप्पी होली।” कहा था। जो कि सोशल मीडिया वायरल हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने होली के जश्न के दौरान अपने सरकारी आवास पर तैनात एक बिहार पुलिस जवान से ठुमके भी लगवाए थे।