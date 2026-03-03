JDU से बेदखल गोपाल मंडल ने फिर कर दिया कांड! बेटे ने गर्व से शेयर किया वीडियो, तो पुलिस ने दर्ज की FIR

गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया। वीडियो के साथ उन्होंने अपने पिता की तारीफ करते हुए एक लंबा और भावुक संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने अपने पिता को असली पूंजी बताया। आशीष ने लिखा, "हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि वे हर उस व्यक्ति की आवाज बनकर खड़े रहते हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वे उन लोगों के लिए ढाल बनते हैं जिन्हें दबाया जाता है, चाहे प्रशासन हो या कोई बाहुबली ताकत। जहां लोग डरकर चुप हो जाते हैं, वहां वे निडर होकर सच के साथ खड़े रहते हैं।"