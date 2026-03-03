3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

JDU से बेदखल गोपाल मंडल ने फिर कर दिया कांड! बेटे ने गर्व से शेयर किया वीडियो, तो पुलिस ने दर्ज की FIR

पार्टी से निकाले गए पूर्व जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके बेटे आशीष मंडल ने सोशल मीडिया पर गोपाल मंडल का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे होलिका दहन के दौरान खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे आर्म्स एक्ट का उल्लंघन मानते हुए FIR दर्ज की है।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 03, 2026

bihar news, holi 2026, holika dahan, gopal mandal, gopal mandal viral video, People near a fire at night.

गोपाल मंडल के घर होलिका दहन (फोटो- वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब)

Bihar News: अपने बयानों और हरकतों से हमेशा विवादों में रहने वाले जदयू (JDU) से निष्कासित पूर्व विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। बिहार के भागलपुर में अपने निजी आवास पर होलिका दहन के दौरान सरेआम हथियार लहराने के आरोप में उनके खिलाफ बरारी थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद की शुरुआत उनके अपने बेटे के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई।

क्या है पूरा मामला?

होलिका दहन (2 मार्च 2026) के मौके पर गोपाल मंडल के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस उत्सव के दौरान पूर्व विधायक अचानक अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर हाथ में लेकर लोगों के बीच पहुंच गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि होली का उत्सव चल रहा है, ढोल-नगाड़ों और रंग-गुलाल के बीच गोपाल मंडल भीड़ के बीच हाथ में रिवॉल्वर लिए टहल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं।

बेटे ने पोस्ट कर जताया गर्व, पिता के लिए बढ़ी मुश्किलें

गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया। वीडियो के साथ उन्होंने अपने पिता की तारीफ करते हुए एक लंबा और भावुक संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने अपने पिता को असली पूंजी बताया। आशीष ने लिखा, "हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि वे हर उस व्यक्ति की आवाज बनकर खड़े रहते हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वे उन लोगों के लिए ढाल बनते हैं जिन्हें दबाया जाता है, चाहे प्रशासन हो या कोई बाहुबली ताकत। जहां लोग डरकर चुप हो जाते हैं, वहां वे निडर होकर सच के साथ खड़े रहते हैं।"

आशीष मंडल आगे लिखते हैं, "गोपाल मंडल जैसे जननेता हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और न्याय की पहचान हैं। हमें गर्व है कि हम ऐसे इंसान के साथ खड़े हैं, जो अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जीते हैं। जय हिंद! जय बिहार! आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।" बेटे का यह 'गर्व' भरा पोस्ट पुलिस के लिए सबूत बन गया और अब गोपाल मंडल पर कानूनी गाज गिर गई है।

पुलिस की कार्रवाई और FIR

वीडियो के संज्ञान में आते ही भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि वीडियो को वेरीफाई करने के बाद बरारी थाने में आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने न केवल एफआईआर दर्ज की है, बल्कि हथियार के लाइसेंस की वैधता की जांच के लिए जिला शास्त्र दंडाधिकारी को पत्र भी भेजा है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में हथियार का प्रदर्शन नियमों का उल्लंघन है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुराना है 'बंदूक' से नाता

यह पहला मौका नहीं है जब गोपाल मंडल हथियार को लेकर सुर्खियों में आए हों। इससे पहले वे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (JLNMCH) परिसर में भी सरेआम रिवॉल्वर लहराते हुए देखे गए थे। उस वक्त भी प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका हथियार जब्त कर लिया था। बार-बार चेतावनी और कार्रवाई के बावजूद पूर्व विधायक का यह अंदाज राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

2025 में जदयू ने कर दिया था निष्काषित

गौरतलब है कि गोपाल मंडल लंबे समय तक नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से जुड़े रहे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उनके स्थान पर गोपालपुर सीट से शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को उम्मीदवार बनाया गया। बागी होकर गोपाल मंडल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल वे पार्टी से निष्कासित हैं और सार्वजनिक जीवन में अपेक्षाकृत कम सक्रिय थे, लेकिन इस 'कांड' ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

ये भी पढ़ें

राज्यसभा की रेस से बाहर हुए पवन सिंह! भाजपा ने नितिन नवीन और शिवेश राम के नाम पर लगाई मुहर
पटना
rajya sabha election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

03 Mar 2026 05:50 pm

Published on:

03 Mar 2026 05:49 pm

Hindi News / Bihar / Patna / JDU से बेदखल गोपाल मंडल ने फिर कर दिया कांड! बेटे ने गर्व से शेयर किया वीडियो, तो पुलिस ने दर्ज की FIR

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्यसभा चुनाव: बिहार की 5वीं सीट के लिए NDA का उम्मीदवार फाइनल, नितिन नवीन के साथ करेंगे नामांकन

Upendra Kushwaha
पटना

राज्यसभा की रेस से बाहर हुए पवन सिंह! भाजपा ने नितिन नवीन और शिवेश राम के नाम पर लगाई मुहर

rajya sabha election
पटना

जिस सीट से पवन सिंह उतरे थे चुनावी मैदान में, वहीं से चुनाव लड़ने के लिए बाहुबली ने खेसारी को दिया ऑफर

खेसारी लाल यादव, bihar politics, khesari lal yadav
पटना

जब पप्पू यादव को आया था गुस्सा... बंदूक लेने के लिए बेच दिए थे मां के गहने, खुद सुनाया किस्सा

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव
पटना

Chandra Grahan 2026: पूर्ण चंद्र ग्रहण का काउंटडाउन शुरू: पटना में 3:21 बजे पहला स्पर्श, 6:46 तक सूतक

Chandra Grahan 2026
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.