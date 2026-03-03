राज्यसभा की रेस से बाहर हुए पवन सिंह! भाजपा ने नितिन नवीन और शिवेश राम के नाम पर लगाई मुहर

उम्मीदवारों की लिस्ट में पवन सिंह का नाम नहीं होना की लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि ऐसी चर्चा चल रही थी कि पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत के बाद, ऐसा माना जा रहा था कि पवन सिंह को उनके जोरदार कैंपेन के लिए राज्यसभा टिकट से इनाम मिलेगा। हाल ही में, पवन सिंह ने नितिन नवीन से भी मुलाकात की, जिससे अटकलों को और हवा मिली। हालांकि, अब बीजेपी की लिस्ट सामने आने के बाद सभी अटकलों पर विराम लग चुका है।