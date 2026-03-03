Chandra Grahan 2026: पूर्ण चंद्र ग्रहण का काउंटडाउन शुरू, पटना में 3:21 बजे पहला स्पर्श, 6:46 तक सूतक

Chandra Grahan 2026 (photo- chatgtp)
Chandra Grahan 2026 भारत में आज (3 मार्च ) पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण देश के लगभग सभी जगहों पर दिखाई देगा। बिहार की राजधानी पटना में भी ग्रहण वाला चांद दिखेगा। पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार पटना में चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 9 बजकर 15 मिनट से लग गया है। जो कि शाम 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। पटना के लोगों चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 21 मिनट पर सबसे पहले देख सकेंगे। चंद्रग्रहण 3 घंटे 20 मिनट रहेगा। पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार पटना सहित बिहार के कई जिलों में भी चंद्र ग्रहण का असर दिखेगा। लेकिन कई जिलों में चंद्रग्रहण का आंशिक असर है।
भारत में आज (3 मार्च ) पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण देश के लगभग सभी जगह दिखाई देगा। राजधानी पटना में भी ग्रहण वाला चांद दिखेगा। पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार पटना में चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 9 बजकर 15 मिनट से लग गया है। जो कि शाम 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। पटना के लोगों को चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 21 मिनट पर होगा। चंद्रग्रहण 3 घंटे 20 मिनट रहेगा। पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार पटना सहित बिहार के कई जिलों में चंद्र ग्रहण का असर दिखेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार बिहार के कई जिलों में चंद्रग्रहण का आंशिक असर है।
|शहर
|चंद्रग्रहण का समय
|पटना
|शाम 6:05 से शाम 6:46
|भागलपुर
|शाम 5:59 से शाम 6:46
|गया
|शाम 6:04 से शाम 6:46
|दरभंगा
|शाम 6:00 - शाम 6:46
|बेगूसराय
|शाम 6:00 - शाम 6:46
|मुजफ्फरपुर
|शाम 6:02- शाम 6:46
|बक्सर
|शाम 6:08 - शाम 6:46
|आरा
|शाम 6:07- शाम 6:46
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग