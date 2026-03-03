3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Chandra Grahan 2026: पूर्ण चंद्र ग्रहण का काउंटडाउन शुरू, पटना में 3:21 बजे पहला स्पर्श, 6:46 तक सूतक

Chandra Grahan 2026 पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार पटना सहित बिहार के कई जिलों में भी चंद्र ग्रहण का असर दिखेगा। पटना के लोगों चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 21 मिनट पर देख सकेंगे। चंद्रग्रहण 3 घंटे 20 मिनट रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 03, 2026

Chandra Grahan 2026

Chandra Grahan 2026 (photo- chatgtp)

Chandra Grahan 2026 भारत में आज (3 मार्च ) पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण देश के लगभग सभी जगहों पर दिखाई देगा। बिहार की राजधानी पटना में भी ग्रहण वाला चांद दिखेगा। पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार पटना में चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 9 बजकर 15 मिनट से लग गया है। जो कि शाम 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। पटना के लोगों चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 21 मिनट पर सबसे पहले देख सकेंगे। चंद्रग्रहण 3 घंटे 20 मिनट रहेगा। पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार पटना सहित बिहार के कई जिलों में भी चंद्र ग्रहण का असर दिखेगा। लेकिन कई जिलों में चंद्रग्रहण का आंशिक असर है।

पटना में 3:21 बजे पहला स्पर्श

भारत में आज (3 मार्च ) पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण देश के लगभग सभी जगह दिखाई देगा। राजधानी पटना में भी ग्रहण वाला चांद दिखेगा। पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार पटना में चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 9 बजकर 15 मिनट से लग गया है। जो कि शाम 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। पटना के लोगों को चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 21 मिनट पर होगा। चंद्रग्रहण 3 घंटे 20 मिनट रहेगा। पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार पटना सहित बिहार के कई जिलों में चंद्र ग्रहण का असर दिखेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित संजीत मिश्रा के अनुसार बिहार के कई जिलों में चंद्रग्रहण का आंशिक असर है।

कब किस शहर में दिखेगा चंद्र ग्रहण

शहरचंद्रग्रहण का समय
पटना शाम 6:05 से शाम 6:46
भागलपुर शाम 5:59 से शाम 6:46
गयाशाम 6:04 से शाम 6:46
दरभंगाशाम 6:00 - शाम 6:46
बेगूसराय शाम 6:00 - शाम 6:46
मुजफ्फरपुरशाम 6:02- शाम 6:46
बक्सर शाम 6:08 - शाम 6:46
आराशाम 6:07- शाम 6:46

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

03 Mar 2026 01:07 pm

Published on:

03 Mar 2026 01:06 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Chandra Grahan 2026: पूर्ण चंद्र ग्रहण का काउंटडाउन शुरू, पटना में 3:21 बजे पहला स्पर्श, 6:46 तक सूतक

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajya Sabha Elections: शाह के आवास पर रणनीति, पटना में सस्पेंस, क्या बिना विलय उपेंद्र को मिलेगी सीट?

पटना

Rajya Sabha Elections: हरिवंश का कटेगा पत्ता, निशांत कुमार जाएंगे दिल्ली? एनडीए की 5 सीटों पर फंसा पेंच

पटना

जिस कंपनी ने दिया 107 करोड़ का ऑफर, आज उसका नामोनिशान नहीं! खान सर ने कपिल शो में खोले अपनी जिंदगी के राज

irna-israel war, khan sir coaching video
पटना

बेगूसराय: ‘ऊपर तक पहुंच’ का झांसा देकर ठगी करने वाली फर्जी लेडी दारोगा गिरफ्तार, वर्दी-नेमप्लेट बरामद

पटना

जानकारी के लिए डायल करें 7217788… ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे लोगों के लिए नीतीश सरकार की बड़ी पहल

Iran–Israel war
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.