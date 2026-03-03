पैसों से ऊपर जुनून! कपिल शर्मा शो में खान सर का खुलासा, 107 करोड़ की नौकरी ठुकराई, जानें उनकी नेट वर्थ

खान सर शो में अपने स्टूडेंट लाइफ को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए उस समय पढ़ाई करना आसान नहीं था। कोटा जैसे शहर में जाकर कोचिंग लेना हर स्टूडेंट्स का सपना होता है। लेकिन, पैसों की कमी की वजह से लाखों छात्रों का ये सपना अधूरा रह जाता है। उन्होंने कहा कि आप जो कह लें लेकिन यह सच है कि आज भी कई स्टूडेंट्स अपनी यात्रा का खर्च तक नहीं उठा पाते हैं ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इससे जुड़ा एक कहानी शेयर करते उन्होंने कहा कि कभी ट्रेन के गेट के पास खड़ा होकर सफर करना मेरी मजबूरी हुआ करता था। ऐसे हालात में लाखों रुपये खर्च करके कोचिंग लेना मेरे लिए संभव नहीं था। उस दौर में ऑनलाइन पढ़ाई का कोई विकल्प भी नहीं था।