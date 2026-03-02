Middle East crisis: ईरान संकट की आंच पटना तक, मिडिल ईस्ट के लिए 150 यात्रियों ने रद्द कराईं टिकटें

इधर, खाड़ी देशों में काम करने वाले प्रवासी बिहार के परिवारों में भी चिंता का माहौल है। वे लगातार फोन और इंटरनेट कॉल से अपनो से उनका हाल ले रहे हैं। इधर, भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने रविवार को विदेशी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि "भारत में सभी विदेशी नागरिक, जिनको मध्य-पूर्व में चल रही घटनाओं की वजह से अपने ट्रैवल प्लान बदलने पड़े हैं और उनको अपने वीजा को बढ़ाने या अपने स्टे को रेगुलर करने में मदद चाहिए, वे फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) से संपर्क करें। संबंधित एफआरआरओ जरूरी औपचारिकताओं में मदद करेगा।" इसके साथ ही किसी भी इमरजेंसी सवाल को लेकर यूएई में भारतीय नागरिक टोल फ्री नंबर 800-46342 और व्हाट्सएप नंबर +971543090571।" पर संपर्क कर सकते हैं।