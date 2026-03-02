Rajya sabha elections: सीट एक, दावेदार तीन! कुशवाहा बनाम मांझी, BJP के फैसले पर टिकी नजरें; चिराग ने बढ़ाई सियासी हलचल

बिहार विधानसभा के कुल 243 में से 202 सीट पर एनडीए का कब्जा है। इनमें भाजपा के 89, जदयू के 85, लोजपा-आर के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। संख्या बल के हिसाब से एनडीए की 4 सीटों पर जीत पक्की है। इनमें दो जदयू और दो भाजपा कोटे की शामिल है। पांचवा सीट जीतने के लिए एनडीए को तीन अतिरिक्त विधायकों की जरूरत है। दूसरी ओर, महागठबंधन एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। इसके लिए महागठबंधन को छह विधायकों के समर्थन की जरूरत है। आरजेडी इसको लेकर ओवैसी और बसपा के संपर्क में है। उनका समर्थन मिल गया तो ठीक अन्यथा पांचवीं सीट पर क्रॉस वोटिंग की संभावना व्यक्त किया जा रहा है।