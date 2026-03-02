2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Rajya sabha elections: सीट एक, दावेदार तीन! कुशवाहा बनाम मांझी, BJP के फैसले पर टिकी नजरें; चिराग ने बढ़ाई सियासी हलचल

Rajya sabha elections:  राज्यसभा की एक सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी को लेकर बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। दोनों बीजेपी को उसका वादा याद दिलाकर राज्यसभा का एक सीट पर अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 02, 2026

अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी । फोटो AI जनरेटेड

Rajya sabha electionsबिहार की पांच सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए में घमासान जारी है। एनडीए के दो घटक दल बीजेपी को उसके वादे याद दिला रहे हैं। इधर, बीजेपी की इसपर चुप्पी उनकी धड़कने बढ़ा रही है। 26 फरवरी से राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 16 मार्च को बिहार से खाली हुए सभी पांच सीटों पर चुनाव है। इसको लेकर सहयोगी लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) प्रमुख जीतनराम मांझी के दावेदारी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान भी इसको लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान पटना में लोजपा-आर के सभी 19 विधायकों के साथ रविवार को एक बैठक की है।

कुशवाहा बनाम मांझी

बिहार कोटे से जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उनमें से एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था। उनका दावा है कि बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि एक राज्यसभा और एक एमएलसी देंगे। वे बीजेपी को उसके उस वादे को याद दिलाकर अपना दावा ठोंक रहे हैं। इधर, जीतन राम मांझी भी बीजेपी को उसका वादा याद दिलाकर राज्यसभा का एक सीट पर अपना दावा कर रही है।

वादा अधूरा- जीतनराम मांझी

जीतन राम मांझी शनिवार को गया में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी 2024 के आम चुनावों से पहले 2 लोकसभा और एक राज्यसभा सीट का वादा किया था। मगर हम पार्टी को सिर्फ एक लोकसभा सीट दी गई। राज्यसभा सीट का वादा अभी अधूरा है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मैं बीजेपी पर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। लेकिन, हम अपनी मांग रख रहे हैं कि हम पार्टी को कम से कम एक राज्यसभा सीट जरूर मिलनी चाहिए।

चिराग पासवान ने की बैठक

लोजपा-आर प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रविवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में बैठक की। रविवार की शाम को हुई इस बैठक के बिहार में राज्यसभा सीट को राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी ने इसको लेकर अभी कोई दावा नहीं किया है, लेकिन इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि लोजपा-आर भी राज्य सभा के एक सीट पर अपनी दावेदारी कर सकती है। बिहार विधानसभा में लोजपा (आर) के 19 विधायक हैं।

पांचवी सीट पर क्रॉस वोटिंग

बिहार विधानसभा के कुल 243 में से 202 सीट पर एनडीए का कब्जा है। इनमें भाजपा के 89, जदयू के 85, लोजपा-आर के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। संख्या बल के हिसाब से एनडीए की 4 सीटों पर जीत पक्की है। इनमें दो जदयू और दो भाजपा कोटे की शामिल है। पांचवा सीट जीतने के लिए एनडीए को तीन अतिरिक्त विधायकों की जरूरत है। दूसरी ओर, महागठबंधन एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। इसके लिए महागठबंधन को छह विधायकों के समर्थन की जरूरत है। आरजेडी इसको लेकर ओवैसी और बसपा के संपर्क में है। उनका समर्थन मिल गया तो ठीक अन्यथा पांचवीं सीट पर क्रॉस वोटिंग की संभावना व्यक्त किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

राज्यसभा चुनाव 2026: उपेंद्र कुशवाहा के बाद जीतन राम मांझी ने भी ठोका दावा, एनडीए में एक सीट को लेकर खींचतान तेज
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

02 Mar 2026 08:40 am

Published on:

02 Mar 2026 08:38 am

Hindi News / Bihar / Patna / Rajya sabha elections: सीट एक, दावेदार तीन! कुशवाहा बनाम मांझी, BJP के फैसले पर टिकी नजरें; चिराग ने बढ़ाई सियासी हलचल

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

होली मिलन के हुड़दंग में हद पार! भोजपुरी सिंगर के इवेंट में चलीं गोलियां, तोड़ी गईं गाड़ियां

bihar news
पटना

नई दुल्हन के घर पसरा मातम, शादी के 5 दिन बाद दूल्हे समेत 4 की मौत

bihar news
पटना

चिराग पासवान के विधायक ने निभाया चुनावी वादा, जनता के नाम किया अपना बंगला

bihar news
पटना

भारत ने अपना दोस्त खो दिया…', खामेनेई की हत्या पर भड़की RJD

पटना

ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे हजारों बिहारी, संजय झा ने विदेश मंत्री से की बात

JDU sanjay jha on Iran-Israel Conflict
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.