राज्यसभा चुनाव 2026: उपेंद्र कुशवाहा के बाद जीतन राम मांझी ने भी ठोका दावा, एनडीए में एक सीट को लेकर खींचतान तेज

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में तकरार बढ़ गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक सीट को लेकर दावा किया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्यसभा की एक सीट के लिए उनसे वादा किया गया था। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया है कि बीजेपी की ओर से उनको एक सीट देने का वादा किया गया था। इसके साथ ही बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि 25 फरवरी को अमित शाह इसपर एनडीए गठबंधन के घटक दलों के साथ बातचीत कर अन्तिम मुहर लगा सकते हैं। 25 फरवरी को अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 26 फरवरी से राज्यसभा के लिए नामांकन शुरू हो रहा है।