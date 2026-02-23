कौन हैं IPS सुनील नायक? जिन्हें गिरफ्तार करने आंध्र प्रदेश से बिहार पहुंची पुलिस, कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड से किया इनकार

IPS Sunil Nayak: पटना के शास्त्री नगर में सोमवार सुबह अचानक हलचल तेज हो गई। आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम बिहार कैडर के सीनियर IPS ऑफिसर एम. सुनील नायक के घर पहुंची। लोकल पुलिस की मौजूदगी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूछताछ शुरू हुई। उन पर पूर्व सांसद और वर्तमान टीडीपी विधायक के. रघुराम कृष्ण राजू को हिरासत में टॉर्चर करने और हत्या की कोशिश (इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 307) के गंभीर आरोप हैं।