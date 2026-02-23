Bihar Home Guard Vacancy 2026: बिहार में फिर से होगी होमगार्ड के लिए भर्ती, 13 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

Bihar Home Guard Vacancy 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।मीडिया रिपोर्ट के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार ने गृहरक्षक यानी होमगार्ड के 13,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग जल्द ही इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। माना जा रहा है कि इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी। यह भर्ती पूरी तरह जिला आधारित होगी। यानी अभ्यर्थी उसी जिले से आवेदन कर पाएंगे, जहां वे स्थायी निवासी हैं। एक से अधिक जिलों से फॉर्म भरने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। चयन की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन के पास रहेगी।