23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar Home Guard Vacancy 2026: बिहार में फिर से होगी होमगार्ड के लिए भर्ती, 13 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

होमगार्ड जवानों के लिए एक और अच्छी खबर है। उनका दैनिक कर्तव्य भत्ता अब 774 रुपये से बढ़ाकर 1121 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है। इससे उनकी आमदनी में सीधा फायदा होगा और सेवा के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Feb 23, 2026

Bihar Home Guard Vacancy 2026

Bihar Home Guard Vacancy 2026

Bihar Home Guard Vacancy 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।मीडिया रिपोर्ट के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार ने गृहरक्षक यानी होमगार्ड के 13,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग जल्द ही इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। माना जा रहा है कि इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी। यह भर्ती पूरी तरह जिला आधारित होगी। यानी अभ्यर्थी उसी जिले से आवेदन कर पाएंगे, जहां वे स्थायी निवासी हैं। एक से अधिक जिलों से फॉर्म भरने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। चयन की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन के पास रहेगी।

Bihar Home Guard Vacancy 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

  • आयु सीमा: न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।
  • शैक्षणिक योग्यता: कम से कम 12वीं पास होना जरूरी।
  • निवास प्रमाण: संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
  • डाक्यूमेंट्स : आवेदन के समय शैक्षणिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

Bihar Home Guard Salary: सैलरी और चयन प्रक्रिया

होमगार्ड जवानों के लिए एक और अच्छी खबर है। उनका दैनिक कर्तव्य भत्ता अब 774 रुपये से बढ़ाकर 1121 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है। इससे उनकी आमदनी में सीधा फायदा होगा और सेवा के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा।

कैसे होगा चयन?

चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर गठित समिति की निगरानी में होगी। जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी इस प्रक्रिया को पूरा करेगी।

सबसे पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और डाक्यूमेंट्स की जांच होगी।
इसके बाद दौड़ कराई जाएगी।

दौड़ में सफल उम्मीदवारों की ऊंचाई और सीने का माप लिया जाएगा।

पूरी चयन प्रक्रिया 15 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पर आधारित होगी। इन्हीं अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

Bihar Home Guard Bharti: आरक्षण का पूरा लाभ


राज्य सरकार की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था इस भर्ती में लागू रहेगी। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, थर्ड जेंडर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा।

ये भी पढ़ें

BSSC Vacancy 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग कैलेंडर 2026, जान लें कब होगी परीक्षाएं और एग्जाम पैटर्न
शिक्षा
BSSC Vacancy 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 10:34 am

Hindi News / Education News / Bihar Home Guard Vacancy 2026: बिहार में फिर से होगी होमगार्ड के लिए भर्ती, 13 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Courses For Working Professionals: इन ऑनलाइन कोर्सों को करके ऑफिस में पा सकते हैं और बेहतर सैलरी

Courses For Working Professionals
शिक्षा

ISRO: 9वीं के छात्रों के लिए इसरो में ट्रेनिंग पाने का बढ़िया मौका, ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

ISRO YUVIKA 2026
शिक्षा

Best Engineering Colleges In Rajasthan: ये कॉलेज है राजस्थान का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT नहीं है टॉप पर

Best Engineering Colleges In Rajasthan
शिक्षा

Assistant Professor Vacancy In Rajasthan: राजस्थान में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 2 लाख से ज्यादा तक

Assistant Professor Vacancy In Rajasthan
शिक्षा

GATE 2026 Answer Key जारी, सीधे इस लिंक से करें चेक, Direct Link gate2026.iitg.ac.in

GATE 2026 Answer Key
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.