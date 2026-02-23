लैपटॉप से लेकर नौकरी तक… यादव-कुशवाहा-कुर्मी आज भी कितने गरीब? RJD ने आंकड़ों से दिखाया OBC का हाल

RJD प्रवक्ता ने आखिर में कहा, "डेटा अब साफ़ दिखाता है कि किनकी हालत अभी भी खराब है। शिक्षा के मुद्दे पर एक अलग आर्टिकल लिखा जाएगा, क्योंकि वहां हालात और भी गंभीर हैं।" उन्होंने साफ किया कि जाति जनगणना का मकसद किसी के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि उस "फेक प्रोपेगैंडा" का मुकाबला करना है जिसमें दावा किया जाता है कि कुछ जातियां रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाकर बहुत अमीर बन गई हैं। उन्होंने जोर दिया कि ये आंकड़े सामाजिक न्याय की लड़ाई को धार देंगे और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को तेज करने में मदद करेंगे।