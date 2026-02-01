पटना में दबंगों की भिड़ंत! अनंत सिंह खेमे पर हमला, सूरजभान के करीबी घेरे में

पटना से सटे बाढ़ के पंडारक थाना क्षेत्र में रविवार को बाहुबली विधायक अनंत सिंह के एक समर्थक पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। यह घटना बाढ़ एनएच-31 पर स्थित पंडारक बाजार की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमलावरों ने बहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थक सुबीर सिंह के साथ मारपीट करने के बाद गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। स्थानीय लोग इसे विधानसभा चुनाव के राजनीतिक रंजिश से जोड़ कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि सुबीर सिंह का परिवार लंबे समय से विधायक अनंत सिंह का समर्थक रहा है। संभवत: इसकी वजह से ही उनपर हमला किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त है।