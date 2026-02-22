30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देखने बिहार पहुंचे गौतम अदाणी, पप्पू यादव बोले- नेहरू-गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार…

भागलपुर पहुंचने से पहले, गौतम अदाणी देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम भी गए। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "यह मेरे लिए अलौकिक क्षण था। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर लगा मानो सदियों की आस्था आज भी उसी जीवंत रूप में धड़क रही है। महादेव को शक्ति, संयम और संकल्प का प्रतीक क्यों कहा जाता है, यह अहसास यहां आकर और प्रबल होता है। इस पवित्र स्थल में अपनी सेवाएं देने वाले शासन-प्रशासन, सफाईकर्मियों और सुरक्षा बलों का हृदय से आभार। मैंने झारखंड समेत पूरे देश के सुख, शांति और समृद्धि के लिए बाबा से प्रार्थना की।"