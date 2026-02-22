जब सामने आए नीतीश कुमार, टकटकी लगाए देखते रहे आरसीपी सिंह, बोले- आना क्या है, रिश्ता परमानेंट…

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में RCP सिंह ने खुलकर अपनी बातें रखी। जब उनसे नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार के साथ मेरा रिश्ता कोई नया नहीं, बल्कि 25 साल पुराना है। यह पद या फॉर्मैलिटी पर आधारित नहीं है, बल्कि पर्सनल भरोसे के एक साझा सफर पर आधारित है। भले ही पिछले चार सालों में बातचीत की कमी रही हो, लेकिन हमारे रिश्ते में कोई दूरी नहीं आई है। यह रिश्ता परमानेंट है और हमेशा रहेगा।"