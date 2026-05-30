राबड़ी की चुनौती पर सरकार का जवाब? बंगला विवाद ने पकड़ा तूल, 10 सर्कुलर रोड पर पहुंची पुलिस

10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने के सवाल पर शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती देते हुए कहा था, "सम्राट चौधरी अभी नए-नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगर बंगला खाली कराना है, तो फोर्स भेजकर खाली करवा लें। शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। शनिवार को राबड़ी देवी ने दो टूक कहा कि वह बंगला खाली नहीं करेंगी। यदि सरकार आवास खाली कराना चाहती है, तो फोर्स भेजकर खाली करवा ले।