22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जयमाला पर दुल्हन हुई बेहोश, अस्पताल से लौटी तो दूल्हा हो चुका था फरार, दहेज की बाइक भी भेज दी वापस

Bihar News: भोजपुर के आरा में एक दुल्हन वरमाला के समय स्टेज पर बेहोश हो गई। हॉस्पिटल से लौटने पर उसे पता चला कि दूल्हा बिना बताए बारात लेकर फरार हो गया है। अगले दिन दूल्हे पक्ष ने दहेज में मिली बाइक भी लौटा दी। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 22, 2026

bihar news, ara news,

सांकेतिक तस्वीर (AI Generated Image)

Bihar News:बिहार के भोजपुर जिले में 20 फरवरी की रात मुफस्सिल थाना इलाके के छोटकी संदिया गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की था। जयमाला के दौरान दुल्हन थकान से बेहोश हो गई और दूल्हा सारी मर्यादा और शिष्टाचार को ताक पर रखकर बारात लेकर वापस लौट गया। इसका पता तब चला जब दुल्हन देर रात इलाज के बाद शादी में शामिल होने के लिए लौटी।

अस्पताल के बिस्तर पर रोती हुई दुल्हन

रानी कुमारी आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। उसके हाथों में शादी की गहरी मेहंदी लगी है, लेकिन अब उसे ग्लूकोज ड्रिप पर रखा गया है। रानी लगातार रोते हुए कह रही है, "मेरा क्या कसूर था? मुझे बस थोड़ा चक्कर आ गया था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे पिता ने कर्ज लेकर यह शादी तय की थी। अब हम दुनिया का सामना कैसे करेंगे?" रानी की मां बसंती देवी अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं।

क्या है पूरा मामला?

छोटकी संदिया के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की बेटी रानी की सगाई उदवंतनगर के छोटा सासाराम के रहने वाले जयप्रकाश शर्मा से हुई थी। जयप्रकाश बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। शादी की सभी रस्में तय समय पर हो रही थीं। तिलक 14 फरवरी, हल्दी 19 फरवरी और शादी 20 फरवरी को होनी थी। शादी की रस्में छोटा सासाराम के एक प्राइवेट रिसॉर्ट में रखी गई थीं, जहां बारात बड़ी धूमधाम से पहुंची।

जैसे ही रानी वरमाला बदलने के लिए स्टेज पर जाने वाली थीं, वह फूट-फूट कर रोने लगीं। परिवार वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। दूल्हे ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक वह बेहोश हो गईं। उन्हें रिसॉर्ट में उनके कमरे में ले जाया गया और जब उन्हें होश नहीं आया, तो उन्हें आरा सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि किसी बीमारी नहीं बल्कि कमजोरी और थकान की वजह से चक्कर आ रहे थे। उनका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था।

दूल्हे ने तीन घंटे भी इंतजार नहीं किया

परिजनों ने दूल्हे और उसके परिवार से रिक्वेस्ट की थी कि वे रानी को हॉस्पिटल से जल्द से जल्द लेकर वापस आ रहे हैं। करीब तीन घंटे बाद जब रानी को प्राथमिक उपचार मिला और वह रिसॉर्ट लौटी, तो वह वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। दूल्हा जयप्रकाश बिना किसी को बताए अपने पिता और बारातियों के साथ वापस लौट चुका था। सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने लड़के और उसके पिता को दर्जनों बार फोन किया, लेकिन दूल्हे पक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। शादी की बड़ी-बड़ी तैयारियां, रिश्तेदारों का आना-जाना और लाखों रुपये का खर्च, सब एक ही पल में बिखर गया।

दहेज में मिली बाइक भी लौटा दी

अगली सुबह दूल्हे के परिवार ने दहेज में दी गई बाइक लौटा दी। उन्होंने मैसेज भेजा कि अभी शादी नहीं हो सकती और पहले लड़की का इलाज कराया जाए। यह सुनकर रानी फिर से बेहोश हो गई। पिता सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था, शादी के लिए लोन भी लिया था। लेकिन दूल्हे के परिवार की बेरुखी ने उन्हें तोड़कर रख दिया।

ये भी पढ़ें

खान सर का ड्रीम प्रोजेक्ट चकनाचूर! 1000 एकड़ में बनने वाली यूनिवर्सिटी का प्लान कैंसिल? बेच रहे करोड़ों की जमीन
पटना
khan sir university, khan sir land, bihar news,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

22 Feb 2026 03:06 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जयमाला पर दुल्हन हुई बेहोश, अस्पताल से लौटी तो दूल्हा हो चुका था फरार, दहेज की बाइक भी भेज दी वापस

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

खान सर बेच रहे करोड़ों की खरीदी हुई जमीन, 1000 एकड़ की यूनिवर्सिटी का प्लान कैंसिल?

khan sir university, khan sir land, bihar news,
पटना

प्रेग्नेंट जॉब’ के नाम पर ठगी! पहले रजिस्ट्रेशन फीस, फिर नंबर बंद

पटना

Manoj Tiwari's 'Holariya': फगुनी वार में मनोज तिवारी का तंज, खेत में पवन की पावर तो गड्ढे में खेसरिया!

पटना

साहब! मेरा बच्चा चल भी नहीं पा रहा... शिक्षक के पनिशमेंट से बिगड़ी 7वीं के छात्र की हालत, अस्पताल में भर्ती

पटना

PUSU Election 2026: चंदा नहीं तो गोली! वर्चस्व की लड़ाई में सुलगा कैंपस, छात्रसंघ चुनाव टला

Patna University
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.