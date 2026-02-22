प्रेग्नेंट जॉब’ के नाम पर ठगी! निःसंतान महिलाओं के नाम पर घिनौना स्कैम, पहले रजिस्ट्रेशन फीस, फिर नंबर बंद

पुलिस को इनके फोन से कई खूबसूरत महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें और वीडियो मिले। इनके सांझे में आने वाले लोगो को ये फोटो भेजा करते थे। फोटो भेजने के लिए ये फेसबुक और वॉट्सएप का यूज करते थे। जिसपर आरोपियों के मोबाइल नंबर अंकित थे। इसके साथ ही एक विज्ञापन भी मिला है जिसमें दावा किया गया था कि जो भी पुरुष इन महिलाओं के साथ रहेगा और इन्हें 'प्रेग्नेंट' करेगा, उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम दी जाएगी। पुलिस के अनुसार आरोपी ग्राहको को'हनीट्रैप' में फंसाते थे। फिर उनसे वे मोटी रकम भी वसूला करते थे। पुलिस को आरोपियों के वॉट्सएप चैट्स से कई लोगों के साथ की गई बातचीत और इससे संबंधित भ्रामक 'ऑडियो' रिकॉर्डिंग भी मिली है।