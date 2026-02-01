21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Video: बिहार में धृतराष्ट्र-दुर्योधन पर सियासी संग्राम, खेसारी यादव ने मैथिली ठाकुर को दिया करारा जवाब

खेसारी लाल यादव ने मैथिली ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि समय से पहले सब कुछ मिलने पर इंसान इस प्रकार से ही बोलता है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञान की कमी है। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 21, 2026

खेसारी लाल यादव, bihar politics, khesari lal yadav

खेसारी लाल यादव (फोटो- Instagram @khesari_yadav)

बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर द्वारा लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहने पर बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। तेजस्वी यादव के बाद भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने उनपर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके पास ज्ञान की कमी है और कम उम्र में बड़ी उपलब्धि मिलने पर इंसान ऐसे ही बोलता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में पढ़े-लिखे लोगों की जरूरत है। जिनके पास देश-दुनिया की जानकारी है, उनको एक पद मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वो भी कालाकार हैं इसके कारण उनपर मैं कोई और टिप्पणी नहीं करूंगा।

मैथिली ठाकुर को ज्ञान नहीं

खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि राजनीति में लोगों को ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम इंसान हैं इस कारण हमें अपनी इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए। हमें अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव एक इंसान के तौर पर देखे जाएं तो वो बहुत ही सुलझे हुए हैं,और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए थी।

क्या है मामला

बिहार विधानसभा में अपराध की चर्चा करते हुए मैथिली ठाकुर ने सदन में बताया कि लालू यादव के जंगलराज में बिहार कैसा था? उन्होंने लालू यादव की तुलना धृतराष्ट्र से और तेजस्वी की तुलना दुर्योधन से कर दी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। सदन में उन्होंने लालू-राबड़ी के शासन काल की घटना की चर्चा करते हुए सदन में एक कहानी भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि पहले जब हम लोग लेट से घर आते थे तो गांव की महिलायें कहती थी कि “बअुवा, साँझ पाँच-छह बजिते गाड़ी सँ निकलऽ मत, हालात ठीक नै छै!” अर्थात तब शाम में पांच छह बजे के बाद गाड़ी से भी घुमना खतरे से खाली नहीं था। मैथिली ठाकुर का सदन में दिया गया यह बयान अब बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

तेजस्वी यादव का पलटवार

सदन में मैथिली ठाकुर के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर बिना किसी का नाम लिए मैथिली ठाकुर का फोटो साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग विधायक बनते ही राजनीति का पूर्ण ज्ञान होने का भ्रम पाल लेते

ये भी पढ़ें

राज्यसभा चुनाव 2026: बिहार की 5 सीटों पर NDA की रणनीति तय, चिराग के फैसले से बदले गणित
पटना
Chirag Paswan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

21 Feb 2026 07:59 pm

Published on:

21 Feb 2026 07:57 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Video: बिहार में धृतराष्ट्र-दुर्योधन पर सियासी संग्राम, खेसारी यादव ने मैथिली ठाकुर को दिया करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्यसभा चुनाव 2026: बिहार की 5 सीटों पर NDA की रणनीति तय, चिराग के फैसले से बदले गणित

Chirag Paswan
पटना

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव: बमबाजी के आरोपी भी मैदान में? चंदे के लिए चली गोली, पुलिस ने खंगाले हॉस्टल

Patna University
पटना

Holi Special Train: होली में घर जाना होगा आसान, पूर्व मध्य रेलवे ने की 21 विशेष ट्रेनों का ऐलान

Holi Special Trains: होली में घर जाना हुआ आसान, पटना तक चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल...
पटना

Crime News: प्राइवेट बैंक कर्मचारी की संदिग्ध मौत, पिता ने बहू पर लगाए प्राइवेट पार्ट दबाकर मारने का आरोप

Jaunpur News
पटना

Video: ‘वीडीओ साहेब, दिल पर हाथ रख के बताइ!’ अपराध के मुद्दे पर मैथिली ठाकुर ने विपक्ष को घेरा, सुनाया किस्सा

बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.