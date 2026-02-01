Video: बिहार में धृतराष्ट्र-दुर्योधन पर सियासी संग्राम, खेसारी यादव ने मैथिली ठाकुर को दिया करारा जवाब

बिहार विधानसभा में अपराध की चर्चा करते हुए मैथिली ठाकुर ने सदन में बताया कि लालू यादव के जंगलराज में बिहार कैसा था? उन्होंने लालू यादव की तुलना धृतराष्ट्र से और तेजस्वी की तुलना दुर्योधन से कर दी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। सदन में उन्होंने लालू-राबड़ी के शासन काल की घटना की चर्चा करते हुए सदन में एक कहानी भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि पहले जब हम लोग लेट से घर आते थे तो गांव की महिलायें कहती थी कि “बअुवा, साँझ पाँच-छह बजिते गाड़ी सँ निकलऽ मत, हालात ठीक नै छै!” अर्थात तब शाम में पांच छह बजे के बाद गाड़ी से भी घुमना खतरे से खाली नहीं था। मैथिली ठाकुर का सदन में दिया गया यह बयान अब बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।