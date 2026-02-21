Holi Special Train: होली में घर जाना होगा आसान, पूर्व मध्य रेलवे ने की 21 विशेष ट्रेनों का ऐलान

ट्रेन नंबर- 08439: पुरी - पटना 28 फरवरी से 28 मार्च तक तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी।

ट्रेन नंबर 08440: पटना - पुरी के बीच 1 मार्च से 29 मार्च तक प्रत्येक रविवार को चलेगी।

ट्रेन नंबर 08861 गोदिया - पटना 2 मार्च सोमवार को, ट्रेन नंबर 08862 पटना से गोंदिया के बीच 3 मार्च मंगलवार को चलेगी।

ट्रेन नंबर 03293 पटना - नई दिल्ली 5 मार्च से 15 मार्च 2026 तक प्रतिदिन चलेगी।

ट्रेन नंबर 03294 नई दिल्ली -पटना 6 मार्च से 16 मार्च 2026 तक प्रतिदिन चलेगी।

ट्रेन नंबर 03253 पटना - चर्लापल्ली - 9 मार्च से 30 मार्च 2026 तक प्रत्येक सोमवार और बुधवार को चलेगी।

ट्रेन नंबर 03254 चर्लापल्ली - पटना 11 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी।

ट्रेन नंबर 03255 चर्लापल्ली - पटना 13 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी।

ट्रेन नंबर 02397 शेखपुरा से आनन्दविहार (टर्मिनल) 8 मार्च से 15 मार्च 2026 तक प्रत्येक रविवार चलेगी।

ट्रेन नंबर 02398 आनन्दविहार (टर्मिनल) शेखपुरा के बीच 9 मार्च से 16 मार्च तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी।