Holi Special Trains: होली स्पेशल भी बेअसर! कन्फर्म सीटों के लिए मारामारी, प्रीमियम ट्रेनों में ‘नो रूम’

Holi Special Trains होली में बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को अपने घर आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो इसको लेकर रेलवे की ओर से कई होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर चुकी है। लेकिन, इसके बाद भी होली में घर आने वालों को घर लौटने के लिए कन्फर्म टिकट के लिए मारा मारी करनी पड़ रही है। पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों से गुजरने वाली लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनें पहले से ही फुल हो चुकी हैं। होली स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग खुलते ही वेटिंग शुरू हो जा रही है। जिसकी वजह से होली में बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को अपने घर लौटने में परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि होली में घर आने के लिए कन्फर्म टिकट मिलना एक चुनौती बन गया है।