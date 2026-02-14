14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

पटना

होली में नहीं होगी टिकट की मारामारी! कोलकाता-दिल्ली रूट पर दौड़ेंगी 26 ट्रेनें, बिहार आने-जाने वालों को मिली बड़ी राहत

रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की लिस्ट जारी करते समय यात्रियों से अपील किया है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की तिथि और समय की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से अवश्य जांच लें।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Feb 14, 2026

होली को लेकर बिहार को जाने वाले यात्रियों को लेकर रेलवे शनिवार को एक बड़ी घोषणा किया है। होली में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने कोलकाता और नई दिल्ली से बिहार के लिए 26 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 20 फरवरी से 14 मार्च के बीच चलेगी। रेलवे ने होली में बिहार आने जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसको लेकर शुरू किया गया है। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की लिस्ट जारी करते समय यात्रियों से अपील किया है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की तिथि और समय की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से अवश्य जांच लें। रेलवे ने होली को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

कोलकाता से बिहार के लिए होली स्पेशल ट्रेन

कोलकाता रूट पर रेलवे की ओर से हावड़ा जंक्शन-रक्सौल, सियालदह स्टेशन-मधुबनी और कोलकाता-मधुबनी के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इन ट्रेनों के परिचालन से बिहार, झारखंड और राजस्थान के यात्रियों को लाभ मिलेगा।

03043 / 03044 और 03045/03046 हावड़ा-रक्सौल स्पेशल ट्रेन सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी और झाझा के रास्ते चलेगी।

03183 / 03184 सियालदह-मधुबनी स्पेशल।

03185 / 03186 और 03187/03188 कोलकाता-मधुबनी स्पेशल दरभंगा-समस्तीपुर-बरौनी-झाझा मार्ग से परिचालित होंगी।

08753/08754 दुर्ग-मधुबनी स्पेशल
 03007 / 03008 हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर) स्पेशल

नई दिल्ली और आनंद विहार रूट बिहार के लिए होली स्पेशल ट्रेन

04070 / 04069 आनंद विहार-शेखपुरा

04054 / 04053 नई दिल्ली-बरौनी

04060 / 04059 नई दिल्ली-सुपौल

 04010 / 04009 दिल्ली-सीतामढ़ी,
04014 / 04013 आनंद विहार-लौकहा बाजार
 04066 / 04065 आनंद विहार-खोरधा रोड जंक्शन

ये ट्रेनें गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, गया, गोमो और भुवनेश्वर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी।

हमसफर क्लोन एक्सप्रेस की समय बढ़ी

रेलवे ने इसके साथ ही जयनगर-अमृतसर हमसफर क्लोन एक्सप्रेस (04651 / 04652) की परिचालन 1 मार्च से 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पंजाब में रह रहे मिथिलांचल के यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

14 Feb 2026 02:39 pm

Hindi News / Bihar / Patna / होली में नहीं होगी टिकट की मारामारी! कोलकाता-दिल्ली रूट पर दौड़ेंगी 26 ट्रेनें, बिहार आने-जाने वालों को मिली बड़ी राहत

