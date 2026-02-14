IPS अमिताभ दास पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, यौन शोषण और छेड़छाड़ के आरोपों से घिरा रहा है नाम

अमिताभ दास पर वर्ष 2006 में एक महिला द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला ने अमिताभ दास पर शादी का झूठा वादा कर लंबे समय तक यौन शोषण का आरोप लगाया था। तब वे जमुई में बीएमपी-11 के कमांडेंट पद पर तैनात थे। इसके कुछ समय बाद देवघर में एसपी रहते हुए भी उन पर एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। सेवा के दौरान भी वे विवादों के पर्याय रहे। अमिताभ दास पर अपने सीनियर से एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) नहीं लिखवाने का भी आरोप है। उनका कहना था कि सभी भ्रष्ट हैं इसलिए हमने अपना एसीआर किसी से नहीं लिखवाया था। 2018 में राज्य सरकार ने उन्हें अयोग्य करार देते हुए कम्पल्सरी रिटायरमेंट दे दिया था। जो कि पुलिस महकमे में एक दुर्लभ घटना मानी जाती है।