पटना NEET छात्रा केस में बड़ा एक्शन: FIR के बाद पूर्व IPS के घर छापा, हाई-प्रोफाइल जांच से मचा हड़कंप

NEET छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में CBI ने शुक्रवार से अपनी जांच शुरू कर दी है। गुरूवार को इस मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस केस को 7S/26 नंबर के तहत दर्ज किया है। एफआईआर में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की है। इस जांच से जुड़ी सभी फाइलकों को CBI की टीम पटना से दिल्ली लेकर गई है। इस घटना को लेकर भारी हंगामे के बाद मामला CBI को सौंपा गया था। विवाद बढ़ने पर और पीड़िता के परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जांच CBI से करने का सिफारिश की थी।