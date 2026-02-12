पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड: नीट छात्रा मौत मामले में CBI की एंट्री, दर्ज हुई FIR; दिल्ली पहुंचीं अहम फाइलें

जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा छह जनवरी को कंकड़बाग स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी, जिसके बाद उसे आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना में इसको लेकर 09 जनवरी एक मामला दर्ज किया गया था। जिसके आलोक में पटना पुलिस पहले उसकी आत्महत्या मान कर जांच कर रही थी। लेकिन, 15 जनवरी को जारी पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका के बाद पुलिस ने नए तरीके से इसकी जांच शुरू की। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर 10 से अधिक जख्म के निशान की चर्चा की गई गई। इसके बाद ही पटना पुलिस की जांच की दिशा बदल गयी। पुलिस ने तत्काल गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पटना आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर पटना से लेकर जहानाबाद तक जांच शुरू की गयी।