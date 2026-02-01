Video: पटना गर्ल्स हॉस्टल: नीट छात्रा हत्याकांड में पटना SSP का दावा, कहा- परिजन FIR दर्ज कराने के पक्ष में नहीं थे

पटना में रहकर NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म और मौत मामले में पटना एसएसपी ने बुधवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर परिजन FIR दर्ज कराने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन प्रभात मेमोरियल अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया। पटना एसएसपी ने प्रेस कांफ्रेंस में ऑन कैमरा पहली बार यह भी स्वीकार किया कि पुलिस से लापरवाही हुई। प्रभात मेमोरियल अस्पताल की ओर से सूचना पर कदमकुंआ पुलिस की ओर से और सूचना मिलने के बाद चित्रगुप्त नगर थाना की SHO की ओर से लापरवाही हुई। इसकी वजह से ही दोनों संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की गई है।