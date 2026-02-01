बिहार का रहस्यमयी अपहरण केस: न पीड़िता मिली, न गुनहगार, 13 साल बाद भी अनसुलझा रहस्य

यह घटना 18-19 सिंतंबर 2012 की है। बिहार के मुजफ्परपुर में रहने वाले एक बंगाली परिवार की 13-14 वर्षीय बेटी नवरुणा चक्रवर्ती का अपराधियों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी। बिहार पुलिस की असफलता के बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन, सीबीआई ने 2020 में इस मामले को बंद कर दिया। उसका कहना था कि दोषियों के खिलाफ उसे सबूत ही नहीं मिले, इसलिए यह केस बंद कर दिए। स्कूली छात्रा नवरुणा चक्रवर्ती के अपहरण का संदेह भू माफिया पर था, जो परिवार की प्राइम लोकेशन वाली जमीन हड़पना चाहते थे। अपहरण के कुछ महीनों बाद उसकी हड्डियां घर के पास एक गड्ढे से बरामद हुई थीं।