पटना गर्ल्स हॉस्टल: सड़कों पर आक्रोश और विधानसभा में घिरने का डर, आखिर CBI को क्यों गया NEET छात्रा का केस?

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के इस फैसले पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों और बलात्कारियों को अपने “मेहमान” की तरह मान रही है और उन्हें संरक्षण और सम्मान देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि सरकार इस मामले में खुलासा करने के बजाय जांच सीबीआई को सौंपने का रास्ता चुना, जिससे यह साबित हो गया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य और अनप्रोफेशनल है। उन्होंने पूरे मामले पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राज्य की एजेंसियां 20 दिनों में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल सकीं। यह तो सरकार की नकामी है।