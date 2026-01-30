पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड: DGP से मुलाकात के बाद फूटा परिजनों का गुस्सा, बोले– सच्चाई दबाने में जुटी है पुलिस

AI जनरेटेड फोटो
पटना गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में शुक्रवार को पीड़िता के परिजन से बिहार के डीजीपी विनय कुमार मिलें। विनय कुमार से मिलने के बाद परिजनों ने कहा पुलिस सच्चाई को दबाने में लगी है। डीजीपी से मिलकर बाहर निकली पीड़िता की मां, भाई और पिता ने कहा कि पुलिस से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पीड़िता के भाई ने कहा कि पुलिस इस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार कर रही है जैसे हम लोगों ही अपराधी हैं। इससे पहले आज (30 जनवरी) डीजीपी पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड मामले में पुलिस मुख्यालय में एसआईटी के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी भी डीजीपी विनय कुमार से मिली।
