पटना हॉस्टल कांड: पीड़िता के परिजन बोले- कपड़ों पर लगा था खून, मांगने पर डॉक्टर ने कहा- फेंक दिया

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट (NEET) की तैयारी कर रही छात्रा के साथ गैंग रेप मामले में पटना पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल के नर्स और जूनियर डॉक्टर ने बताया था कि मेरी बेटी के कपड़े में खून लगा था। जब हमने अस्पताल प्रबंधन से अपनी बेटी के कपड़े मांगे तो चित्रगुप्त नगर थाने की थानेदार रौशनी और हास्टल संचालक की मौजूदगी में अस्पताल प्रशासन ने कहा था कि फेंक दिए। तुमको बेटी को इलाज कराना है या अपनी बेटी के कपड़े चाहिए?