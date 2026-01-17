पटना हॉस्टल कांड: NEET छात्रा की मौत ने बेनकाब किया गर्ल्स हॉस्टल का काला सच, पुलिस और दबंगों की खुली पोल…

शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा का रेप के बाद मौत मामले में पुलिस की भूमिका पर ही सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए रेप के बाद हत्या की घटना को आत्म हत्या बता रही थी। इधर, परिजनों पर भी पैसा लेकर पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बना रही थी। छात्रा को उस अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर इलाज के उचित व्यवस्था तक नहीं थे। पीड़िता की मां के सवाल पर अस्पताल कर्मी और हॉस्टल की वार्डेन की ओर से उनकी आवाज पैसे से दबाने का पूरा प्रयास किया गया। पीड़िता की मां ने अस्पताल और हॉस्टल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि वे जवाब सवाल करने पर जान से मारने तक की धमकी दे रहे थे। पीड़िता की मां का कहना है कि बेटी के शरीर पर कई जगहों पर नाखून और प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान चीख-चीख कर पूरी घटना को बयां कर रही थी। लेकिन, अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले को आत्म हत्या बताने पर जुटा था। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि नींद की गोली ज्यादा खाने से बच्ची की मौत हो गई।